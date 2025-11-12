«Όταν η ινσουλίνη ενεργοποιείται συνεχώς, το σώμα κουράζεται — και τότε αρχίζουν τα προβλήματα»

Δεν είναι μόνο τα γλυκά και τα αναψυκτικά που μπορούν να «εκτοξεύσουν» το σάκχαρο στο αίμα. Σύμφωνα με τον ειδικό υγείας Steve Bennett, κοινές τροφές που καταναλώνουμε καθημερινά - όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά ή ακόμη και ορισμένα φρούτα - μπορούν να έχουν την ίδια επίδραση με την κατανάλωση ενός γλυκού.

Ο Bennett, συγγραφέας του βιβλίου «Ανοχή στη Ζάχαρη», εξηγεί πως το ανθρώπινο σώμα έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται περιστασιακές αυξήσεις στη γλυκόζη. Όμως, η συνεχής κατανάλωση υδατανθράκων ενεργοποιεί διαρκώς την ινσουλίνη, οδηγώντας τα κύτταρα να γίνονται λιγότερο ευαίσθητα σε αυτήν — κατάσταση γνωστή ως αντίσταση στην ινσουλίνη, βασικό παράγοντα του διαβήτη τύπου 2.

Γιατί ανεβαίνει το σάκχαρο - και πώς συνδέεται με τη διατροφή

Η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που ελέγχει τη γλυκόζη στο αίμα, βοηθώντας τα κύτταρα να απορροφούν τη ζάχαρη μετά από κάθε γεύμα. Όταν όμως τα επίπεδα σακχάρου παραμένουν ψηλά για μεγάλα διαστήματα, το σώμα αποθηκεύει την περίσσεια ως λίπος.

Αυτό οδηγεί όχι μόνο σε αύξηση βάρους, αλλά και σε μεταβολικό σύνδρομο, καρδιακά προβλήματα, ακόμη και Αλτσχάιμερ ή τύφλωση.

Ο Bennett υπενθυμίζει ότι ολόκληρη η κυκλοφορία του αίματός μας περιέχει φυσιολογικά μόλις ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη — κάτι που δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να διαταραχθεί η ισορροπία από μία μόνο μερίδα τροφής με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη (ΓΔ).

Ο ειδικός προτείνει δύο βασικές στρατηγικές:

Μείωση των επεξεργασμένων υδατανθράκων με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη (όπως το λευκό ψωμί και τα ζυμαρικά).

Συνδυασμός τροφών: συνοδέψτε τους υδατάνθρακες με φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και καλά λιπαρά.

Μάλιστα, προτείνει να ξεκινάμε τα γεύματα με σαλάτα ή λαχανικά, στη συνέχεια να τρώμε τις πρωτεΐνες και τα λιπαρά, και να αφήνουμε τους υδατάνθρακες για το τέλος. Έτσι, οι φυτικές ίνες λειτουργούν σαν «φίλτρο» που επιβραδύνει την πέψη και μειώνει την απότομη αύξηση της γλυκόζης.

Οι τέσσερις καθημερινές τροφές που λειτουργούν σαν «γλυκά»

1. Δημητριακά πρωινού

Τα περισσότερα δημητριακά, ακόμη και αυτά που θεωρούνται «υγιεινά», προκαλούν απότομες αυξήσεις σακχάρου.

Ένα μπολ νιφάδες καλαμποκιού ισοδυναμεί με πάνω από οκτώ κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη!

Εναλλακτικές επιλογές: γιαούρτι με ξηρούς καρπούς, αυγά ή φρυγανιά ολικής άλεσης με σπανάκι και πρωτεΐνη. Οι πρωτεΐνες και τα καλά λιπαρά σταθεροποιούν τη γλυκόζη και παρατείνουν το αίσθημα κορεσμού.

2. Ρύζι

Ακόμη και το καστανό ρύζι, αν και πιο θρεπτικό, εξακολουθεί να είναι υδατάνθρακας που ανεβάζει το σάκχαρο.

Ο Bennett προτείνει ρύζι από κουνουπίδι, πλούσιο σε φυτικές ίνες και εξαιρετικά ευέλικτο.

Μια άλλη επιλογή είναι η κινόα, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες από το ρύζι.

3. Πατάτες

Αγαπημένες αλλά «ύπουλες», οι πατάτες αυξάνουν γρήγορα τη γλυκόζη, ιδιαίτερα όταν τηγανίζονται ή πολτοποιούνται.

Ωστόσο, οι βρασμένες και ψυχρές πατάτες δημιουργούν ανθεκτικό άμυλο, το οποίο επιδρά ηπιότερα στο σάκχαρο.

Για πιο σταθερά επίπεδα, συνδυάστε τες με λαχανικά και πρωτεΐνη ή αντικαταστήστε τες με σέλινο ρίζας — ένα λαχανικό πλούσιο σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και χαμηλό ΓΔ.

4. Τροπικά φρούτα

Παρότι τα φρούτα θεωρούνται υγιεινά, τα τροπικά (μπανάνες, μάνγκο, ανανάς) είναι πλούσια σε φυσικά σάκχαρα.

Προτιμήστε μούρα, σμέουρα και βατόμουρα, τα οποία έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και, σύμφωνα με έρευνες, συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου.

Αν αγαπάτε τις μπανάνες, προτιμήστε τις άγουρες, που περιέχουν περισσότερο ανθεκτικό άμυλο και έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικο δείκτη.

Η διαχείριση του σακχάρου στο αίμα δεν εξαρτάται μόνο από την αποφυγή της ζάχαρης στα γλυκά, αλλά από τη συνολική ποιότητα και σύνθεση των γευμάτων μας.

Η σειρά κατανάλωσης των τροφών, η επιλογή φυσικών ινών και η αποφυγή υπερβολικά επεξεργασμένων υδατανθράκων μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια υγιή μεταβολική λειτουργία και σε χρόνια προβλήματα υγείας.

Πηγη: healthstat