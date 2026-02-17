Υπάρχουν αλλαγές που μπορώ να κάνω στη διατροφή μου για να μειώσω τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου; Ως ογκολόγος, αυτή είναι μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που ακούω από ασθενείς, οικογένεια και φίλους - ακόμα και από τη δική μου οικογένεια και φίλους, τονίζει στην Washington Post ο Μίκαελ Α. Σεκέρεζ, επικεφαλής του τμήματος αιματολογίας και καθηγητής ιατρικής στο Sylvester Comprehensive Cancer Center.

Ευτυχώς, η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο «ναι». Η συνειδητή επιλογή των τροφών και ποτών που καταναλώνετε - και αυτών που αποφεύγετε - μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου καρκίνου. Παρόλο που ο καρκίνος συχνά εμφανίζεται χωρίς προφανή «λόγο» και ανεξάρτητα από τις τροφές που καταναλώνει κάποιους, υπάρχουν τέσσερις αλλαγές στη διατροφή που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο:

Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά

Κατά μέσο όρο, οι Αμερικανοί καταναλώνουν λίγο πάνω από ένα φλιτζάνι φρούτων και λαχανικών ανά 1.000 θερμίδες ημερησίως. Οι πρόσφατα αναθεωρημένες Διατροφικές Οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) συνιστούν να αυξηθεί η κατανάλωση σε τρεις μερίδες λαχανικών και δύο μερίδες φρούτων καθημερινά. Προσωπικά, ισορροπώ αυτές τις συστάσεις με αυτά που μπορώ πρακτικά να καταναλώσω και τρώω τουλάχιστον δύο φλιτζάνια (δύο μερίδες) φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα για να μειώσω τον κίνδυνο καρκίνου και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μελέτες που περιέλαβαν πάνω από 27.000 άτομα έδειξαν ότι η υψηλή κατανάλωση λαχανικών σταυρανθών (λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών) - ωμά ή μαγειρεμένα - φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο τουλάχιστον έξι τύπων καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων καρκίνων του στόματος, φάρυγγα, οισοφάγου, παχέος εντέρου, λάρυγγα, ενδομητρίου και ωοθηκών.

Η υψηλή κατανάλωση φρούτων συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο για επτά τύπους καρκίνου, όπως του στόματος, του οισοφάγου, του στομάχου, του παχέος εντέρου, του παγκρέατος, του λάρυγγα και του λεμφώματος. Ιδιαίτερα η υψηλή κατανάλωση εσπεριδοειδών συνδέθηκε με μειωμένο κίνδυνο καρκίνων του πεπτικού σωλήνα και του λάρυγγα, ενώ η κατανάλωση μήλων και ντομάτας φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο καρκίνων του πεπτικού συστήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δώστε προτεραιότητα στα ολικής άλεσης δημητριακά

Τα δημητριακά ολικής άλεσης περιλαμβάνουν το πλήρες σπόρο και είναι: αλεύρι σιταριού, καστανό ρύζι, βρώμη και κινόα. Η κατανάλωση 30 γραμμαρίων ολικής άλεσης καθημερινά (περίπου ¼ έως ⅓ φλιτζανιού) εκτιμάται ότι μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος και ορθού κατά 30%. Μελέτες που παρακολούθησαν πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα για 5–26 χρόνια έδειξαν ότι τρεις μερίδες ολικής άλεσης την ημέρα μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου από οποιονδήποτε καρκίνο κατά 6% (λόγω της επιτάχυνσης της διέλευσης τροφής μέσω του παχέος εντέρου και της μείωση της φλεγμονής).

Αποφύγετε το κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας

Υπάρχουν πάνω από 800 επιστημονικά άρθρα που εξετάζουν τη σχέση κρέατος και καρκίνου. Τα περισσότερα δεδομένα συνδέουν τον καρκίνο του παχέος εντέρου με κόκκινο κρέας (βοδινό, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί) και επεξεργασμένο κρέας (μπέικον, λουκάνικα, ζαμπόν). Για κάθε 100 γραμμάρια κόκκινου κρέατος καθημερινά, ο κίνδυνος καρκίνου του παχέος εντέρου αυξάνεται κατά 17%, ενώ για κάθε 50 γραμμάρια επεξεργασμένου κρέατος, ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 18%.

Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος συνδέεται επίσης με καρκίνους του παγκρέατος και του προστάτη, ενώ τα επεξεργασμένα κρέατα σχετίζονται με τον καρκίνο του στομάχου και αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Για αυτούς τους λόγους, περιορίζω την κατανάλωση κόκκινου κρέατος σε μία ή δύο φορές την εβδομάδα και αποφεύγω επεξεργασμένα κρέατα και fast food.

Αποφύγετε τα ποτά με ζάχαρη

Η ζάχαρη δεν τρέφει άμεσα τον καρκίνο - αυτό είναι μύθος. Ωστόσο, η ζάχαρη, το σιρόπι καλαμποκιού και άλλες μορφές σακχάρου σε ποτά και επεξεργασμένες τροφές μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας. Η αντίσταση στην ινσουλίνη και η χρόνια φλεγμονή που προκύπτουν αποτελούν έμμεσους παράγοντες κινδύνου για καρκίνο.

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση ζάχαρης σε στερεά μορφή (π.χ. σοκολάτα) δεν επηρεάζει την εμφάνιση καρκίνου, ενώ η υψηλή πρόσληψη υγρών σακχάρων (χυμοί, αναψυκτικά) συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου και θνησιμότητας από καρκίνο.

Αν και τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι τα ζαχαρούχα ποτά επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου, προσωπικά έχω καταργήσει εντελώς τα ζαχαρούχα ποτά και καταναλώνω γλυκά με μέτρο, για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: Washington Post