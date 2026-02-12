Μήλα και μπανάνες δεν είναι «εχθροί» του σακχάρου αν καταναλώνονται σωστά και με μέτρο.

Όταν βιαζόμαστε να φύγουμε από το σπίτι, συχνά αρπάζουμε ένα μήλο ή μια μπανάνα για ένα γρήγορο και υγιεινό σνακ. Και τα δύο είναι νόστιμα, εύκολα στη μεταφορά και ιδιαίτερα δημοφιλή. Όμως για όσους προσπαθούν να διατηρήσουν το σάκχαρο στο αίμα τους σε ισορροπία -ιδιαίτερα άτομα με προδιαβήτη ή διαβήτη- γεννάται το ερώτημα: ποιο από τα δύο είναι καλύτερη επιλογή;

Η αλήθεια είναι ότι ούτε τα μήλα ούτε οι μπανάνες χρειάζεται να αποφεύγονται. Παρότι περιέχουν φυσικά σάκχαρα και υδατάνθρακες, προσφέρουν επίσης φυτικές ίνες, βιταμίνες και φυτοχημικά που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία και τον καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο.

Πώς επηρεάζουν οι μπανάνες το σάκχαρο

Οι μπανάνες θεωρούνται πιο «γλυκές» και πράγματι περιέχουν περισσότερους υδατάνθρακες. Μια μέτρια ώριμη μπανάνα παρέχει περίπου 27 γραμμάρια υδατανθράκων και 14 γραμμάρια φυσικής ζάχαρης. Ωστόσο, περιέχει και περίπου 3 γραμμάρια φυτικών ινών, οι οποίες βοηθούν να επιβραδυνθεί η αύξηση του σακχάρου στο αίμα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η ωριμότητα της μπανάνας. Οι πιο πράσινες μπανάνες περιέχουν περισσότερο ανθεκτικό άμυλο, το οποίο απορροφάται πιο αργά και προκαλεί μικρότερη άνοδο στο σάκχαρο. Αντίθετα, οι πολύ ώριμες μπανάνες είναι πιο γλυκές και ανεβάζουν το σάκχαρο πιο γρήγορα.

Πώς επηρεάζουν τα μήλα το σάκχαρο

Τα μήλα έχουν ελαφρώς λιγότερους υδατάνθρακες από τις μπανάνες και περισσότερες φυτικές ίνες. Ένα μέτριο μήλο περιέχει περίπου 25 γραμμάρια υδατανθράκων, 19 γραμμάρια φυσικής ζάχαρης και περίπου 4 γραμμάρια φυτικών ινών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι διαλυτές φυτικές ίνες του μήλου, κυρίως η πηκτίνη, επιβραδύνουν την απορρόφηση της γλυκόζης στο αίμα και βοηθούν στη σταθερότερη αύξηση του σακχάρου. Επιπλέον, η πηκτίνη ενισχύει τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, τα οποία σχετίζονται με καλύτερο μεταβολικό έλεγχο. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να καταναλώνουμε το μήλο με τη φλούδα του.

Ποιο είναι τελικά καλύτερο;

Και τα δύο φρούτα μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή για τον έλεγχο του σακχάρου. Ωστόσο, τα μήλα έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα, λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες και της πιο αργής πέψης τους.

Παρόλα αυτά, οι διαφορές δεν είναι μεγάλες.

Το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο το είδος του φρούτου, αλλά:

το μέγεθος της μερίδας

ο βαθμός ωριμότητας

και το αν καταναλώνεται μόνο του ή μαζί με άλλα τρόφιμα

Πώς να τα καταναλώνετε χωρίς να ανεβαίνει απότομα το σάκχαρο

Για καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο:

1. Συνδυάστε τα με πρωτεΐνη ή καλά λιπαρά

Ένα μήλο ή μια μπανάνα μαζί με φυστικοβούτυρο, ξηρούς καρπούς ή λίγο τυρί μειώνει την ταχύτητα απορρόφησης της ζάχαρης.

2. Προσέξτε τη μερίδα

Ένα μικρό φρούτο έχει μικρότερη επίδραση στο σάκχαρο από ένα μεγάλο.

3. Κινηθείτε μετά το φαγητό

Ένα περπάτημα 10–15 λεπτών μετά την κατανάλωση υδατανθράκων βοηθά τους μύες να χρησιμοποιήσουν τη γλυκόζη πιο αποτελεσματικά.

4. Κοιμηθείτε επαρκώς

Η έλλειψη ύπνου δυσκολεύει τη ρύθμιση του σακχάρου και αυξάνει την αντίσταση στην ινσουλίνη.