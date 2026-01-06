Το περπάτημα σε οποιαδήποτε απόσταση είναι ευεργετικό για την υγεία, ακόμα κι αν δεν φτάσετε αυτό το δημοφιλές (αλλά στην πραγματικότητα, αρκετά αυθαίρετο) όριο.

Το ότι το περπάτημα βοηθά είναι σίγουρο, ωστόσο νέα έρευνα προτείνει να σταματήσουμε να μετράμε τα βήματα και να αρχίσουμε να μετράμε τον χρόνο.

Κουραστήκατε από το smartwatch σας που σας υπενθυμίζει ότι δεν έχετε φτάσει τα 10.000 βήματα σήμερα; Ήρθε η ώρα να αγνοήσετε την ειδοποίηση. Το περπάτημα σε οποιαδήποτε απόσταση είναι ευεργετικό για την υγεία, ακόμα κι αν δεν φτάσετε αυτό το δημοφιλές (αλλά στην πραγματικότητα, αρκετά αυθαίρετο) όριο.

Ωστόσο, μελέτες δεν έχουν εξετάσει εάν οι βόλτες σε μικρότερες ή μεγαλύτερες εκρήξεις επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς- μέχρι τώρα.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine επιβεβαιώνει ότι δεν είναι μόνο τα βήματα που μετράνε: η διάρκεια των καθημερινών σας περιπάτων έχει επίσης σημασία- και το να περπατάτε 15 λεπτά κάθε φορά μπορεί να έχει σημαντικά καρδιαγγειακά οφέλη και οφέλη για τη μακροζωία.

Αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε τη δημοφιλή βάση δεδομένων υγείας, την UK Biobank, για να κάνει παραλληλισμούς μεταξύ της συμπεριφοράς βάδισης και του κινδύνου θανάτου και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μια διεθνής ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα από 33.560 ενήλικες.

Οι συμμετέχοντες είχαν μέσο όρο ηλικίας 62 ετών στην αρχή της μελέτης και έκαναν λιγότερα από 8.000 βήματα την ημέρα. Ξεκινώντας από το 2013, τους δόθηκε η οδηγία να φορούν έναν αισθητήρα βάδισης για επτά ημέρες. Περίπου μια δεκαετία αργότερα, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις παρακολούθησης, ώστε οι ερευνητές να μπορέσουν να αξιολογήσουν την υγεία τους.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αυτά τα δεδομένα για να χωρίσουν τους συμμετέχοντες σε τέσσερις ομάδες με βάση την τυπική διάρκεια των περιπάτων που έκαναν κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Ομάδα 1: περπάτησαν σε διαστήματα μικρότερα των 5 λεπτών.

Ομάδα 2: περπάτησαν σε διαστήματα διάρκειας μεταξύ 5 και 10 λεπτών.

Ομάδα 3: περπάτησαν σε διαστήματα διάρκειας μεταξύ 10 και 15 λεπτών.

Ομάδα 4: περπάτησαν για διαστήματα 15 λεπτών ή περισσότερο.

Διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερο περπατούσαν οι συμμετέχοντες κάθε φορά (τουλάχιστον κατά τις ημέρες που φορούσαν οθόνη), τόσο λιγότερες ήταν οι πιθανότητες να έχουν πεθάνει ή να έχουν αναπτύξει καρδιαγγειακή νόσο, σύμφωνα με την παρακολούθησή τους.

Όσοι περπατούσαν για λιγότερο από πέντε λεπτά κάθε φορά είχαν 13,03% πιθανότητα να έχουν διαγνωστεί με καρδιαγγειακή νόσο κατά την παρακολούθηση. Όσοι περπατούσαν για 15 λεπτά ή περισσότερο είχαν μόνο 4,39% πιθανότητα.

Το πόσο περπατάτε λοιπόν, μέσα στην ημέρα μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερη διαφορά στη ζωή απ’ όσο φαντάζεστε. Το περπάτημα δεν είναι απλώς ένας τρόπος μετακίνησης, αλλά μια από τις πιο απλές και αποτελεσματικές μορφές άσκησης, με σημαντικά οφέλη για το σώμα και το μυαλό.

Άλλωστε, το περπάτημα είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητα. Δεν απαιτεί εξοπλισμό, χρήματα ή ειδικές γνώσεις. Μπορείτε να περπατήσετε πηγαίνοντας στη δουλειά, ανεβαίνοντας σκάλες αντί για ασανσέρ ή κάνοντας μια σύντομη βόλτα μετά το φαγητό.

Τελικά, δεν έχει σημασία μόνο αν περπατάτε, αλλά και πόσο. Κάθε επιπλέον βήμα είναι μια επένδυση στην υγεία και την ποιότητα ζωής σας.

Πηγή outsideonline.com