«Μπορεί μία διμοιρία ΜΑΤ, μία διμοιρία ΥΜΕΤ και ο κ. Γεωργιάδης να πάνε να κάνουν έφοδο σε ένα νοσοκομείο; Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι το καλύτερο και νομίζω ότι χρειάζεται μία προσοχή».

«Kάθε μέρα ο κ. Γεωργιάδης είναι πρωταγωνιστής εντάσεων και τοξικότητας. Για τον κ. Γεωργιάδη πάντα φταίνε οι άλλοι. Μπορεί και πρέπει ο εκάστοτε υπουργός Υγείας να πηγαίνει στα νοσοκομεία της χώρας»; τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης μιλώντας στα Παραπολιτικά FM και την εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Όπως σημείωσε: «Βλέπω και μου δημιουργεί μία εντύπωση, ότι κάθε μέρα ο κ. Γεωργιάδης είναι πρωταγωνιστής εντάσεων και τοξικότητας. Για τον κ. Γεωργιάδη πάντα φταίνε οι άλλοι. Μπορεί και πρέπει ο εκάστοτε υπουργός Υγείας να πηγαίνει στα νοσοκομεία της χώρας; Βεβαίως. Μπορεί μία διμοιρία ΜΑΤ, μία διμοιρία ΥΜΕΤ και ο κ. Γεωργιάδης να πάνε να κάνουν έφοδο σε ένα νοσοκομείο; Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι το καλύτερο και νομίζω ότι χρειάζεται μία προσοχή. Να δούμε λίγο τα προβλήματα, να ακούσουμε τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων εκεί που φωνάζουν και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί; Αυτοί που τους χειροκροτούσαμε, οι γιατροί και οι νοσηλευτές της πανδημίας.

Η εικόνα ενός υπουργού συνοδευόμενου με ΜΑΤ και ΥΜΕΤ, με κράνη, με γκλομπ, να ψεκάζουν χημικά στα ΤΕΠ είναι εικόνα ευρωπαϊκής χώρας; Και μην μου πείτε ότι είναι ένας άνθρωπος που βλέπει τις εντάσεις και τις αποφεύγει ο κ. Γεωργιάδης.

Και μετά βγαίνει και λέει από το πουθενά η κομμουνιστική βία και η φασιστική βία. Γιατί το κάνει αυτό ο κ.Γεωργιάδης, ένας άνθρωπος με τον οποίο διαφωνώ, αλλά γενικά δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι χαζός; Ξεκινάει μία εξίσωση κομμουνισμού και φασισμού από το πουθενά, λες και η ΟΕΝΓΕ, η ΕΙΝΑΠ, η ΑΔΕΔΥ που έβγαλαν μετά ανακοίνωση είναι τίποτα κομμουνιστές, γιατί θέλει να κάνει εξισορρόπηση στο δημόσιο διάλογο με τους διακόσιους κομμουνιστές της Καισαριανής. Ποιοι το κάνανε αυτό στο δημόσιο διάλογο; Ο κ. Γεωργιάδης, τα τρολ της Ομάδας Αλήθειας που πήραν συνέντευξη στον κ. Στουρνάρα και γίνανε ακόμα πιο γνωστοί αμέσως μόλις το έκανε ο κ. Γεωργιάδης και βεβαίως η κ. Λατινοπούλου, πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Β Θεσσαλονίκης, για να θυμόμαστε και να μην μπερδευόμαστε και επικεφαλής ευρωβουλευτής του κόμματος Φωνή της Λογικής. Τι μας είπε η κ. Λατινοπούλου; Μας είπε ότι οι κομμουνιστές σκότωσαν περισσότερους Έλληνες, -λες και αυτοί οι οποίοι σκοτώθηκαν δεν ήταν Έλληνες κομμουνιστές, ήταν απλώς κομμουνιστές-, παρά οι Γερμανοί. Ξέπλυμα δηλαδή στους ναζί. Δηλαδή ένας φόβος στο δημόσιο διάλογο 82 χρόνια μετά τις εκτελέσεις για ένα κίνημα ρωμαλέο, πατριωτικό, με σαφή χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η ιστορία, πώς να το κάνουμε;»

Για την πρόταση θέσπισης ορίου θητειών στην θέση του Διοικητή της ΤτΕ

Καταρχάς να δούμε τι λέμε: Να υπάρχει ένα όριο θητειών στον κεντρικό τραπεζίτη. Πόση είναι η θητεία του κεντρικού τραπεζίτη; Έξι συν έξι, 12 χρόνια. Δηλαδή ο πρόεδρος της ΗΠΑ κάνει 4 συν 4, 8 και τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μας 5 και 5, 10. Εδώ προορίζουν τον κ. Στουρνάρα να πάει 18 χρόνια. Δηλαδή, νομίζω το έλεγε αείμνηστος Κώστας Σημίτης, ότι η αυτοαναφορικότητα της μονιμότητας είναι μια βαθιά συντηρητική αντίληψη. Δεν αναπτύσσονται καθεστωτικές συμπεριφορές 18 χρόνια στο ίδιο πόστο;

Εμείς θα στηρίξουμε τη πρόταση της Νέας Αριστεράς και να δω τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος λάνσαρε για τον εαυτό του ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν τον νοιάζουν οι καρέκλες, είναι των εναλλαγών κτλ.

Για τις συνεργασίες και την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Είμαστε σε ένα ρευστό και δυναμικά μεταβαλλόμενο πεδίο. Το ΠΑΣΟΚ δεν λέει μόνο αυτόνομη κάθοδο, λέει ότι θα κερδίσει και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς με κάποιον ο οποίος δεν θέλει, δεν μπορείς να κάνεις συνεργασία. Δεν θα περιμένουμε μέχρι την τελευταία μέρα, όμως δεν θα αποσύρουμε μία σωστή πρόταση, η οποία με βάση τις δημοσκοπήσεις, αν είδα σωστά και το γκάλοπ, είναι πλειοψηφική στη βάση της παράταξης. Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Προφανώς για εμάς η προσπάθεια συνεχίζεται. Έχουμε αυτήν την πρόταση και νομίζω ότι την επόμενη περίοδο, -γιατί θα εκδηλώσει τη δική του στρατηγική και ο Αλέξης Τσίπρας-, θα έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Δημοσκοπικά δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 20 και η Νέα Δημοκρατία έχει 23 συνεπώς να αναζητούμε εκεί τη λύση της επόμενης μέρας. Σε μία άλλη δημοσκόπηση χθες της Μέτρον είδα ότι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τσιμπάει μισό τοις εκατό και είναι στο 5, - 5,5 με την αναγωγή και το ΠΑΣΟΚ λιγότερο από 10, έτσι δεν είναι;

Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είναι ούτε να δυναμώσει, να περάσει μόνος του με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές -γιατί αν λέγαμε κάτι τέτοιο θα ήταν γελοίο- ούτε να κάνουμε μία δική μας καταγραφή. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έγινε μεγάλο κόμμα στην εποχή του και έπαιξε ρόλο γιατί ήταν ο χώρος της ανασύνθεσης του ευρύτερου χώρου της Αριστεράς και στο κοινωνικό πεδίο των προοδευτικών δυνάμεων συνολικά. Τώρα είναι μία άλλη εποχή. Εμείς θέλουμε να παίξουμε θετικό ρόλο σε αυτήν την εποχή και θα συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας και με τις προτάσεις μας σε αυτή τη διαδικασία της ευρύτερης ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

• Νομίζω ότι όποιος επιχειρήσει αυτόνομη κάθοδο, περιχαρακωμένη και αντιπαραθετική από τους άλλους, κάνει ένα μεγάλο δώρο στον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα πηγαίνει, όπως λέμε όλοι ότι τα πηγαίνει, σε εξωτερική πολιτική, ακρίβεια, ζητήματα καθημερινότητας και θα είναι πρώτος. Αυτό να μας προβληματίσει όλους.

• Και ένα τελευταίο. Στη χθεσινή δημοσκόπηση ρωτήθηκε ο κόσμος πότε πέρναγαν οι πολίτες καλύτερα. 52% το 2019 λέει η Metron Analysis. Τρομερό δημοσκοπικό στοιχείο.