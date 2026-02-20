Κηδεία Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ: Σε λίγο στην Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία

Από τις 09:00 μέχρις τις 12:00 βρισκόταν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης όπου πολίτες και πολιτικοί της είπαν το «τελευταίο αντίο». Το φέρετρο είναι σκεπασμένο με τις σημαίες της Ελλάδας και της Γαλλίας. Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η εξόδιος ακολουθία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών. Η κηδεία της θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφίας Ζαχαράκη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της.
Επικήδειο εκφώνησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας14:16:50
«Σκέφτομαι ότι η γυναίκα που αποχαιρετούμε πέτυχε να γίνει αυτό που ήθελε. Μια γέφυρα ανάμεσα στα προσφυγικά της Αθήνας και τις πρωτεύουσες του κόσμου. Μια άλλη γέφυρα που ανέδειξε το Βυζάντιο ως αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας. Κι αυτό μακριά από ιδεολογικές αγκυλώσεις και συμπλέγματα, ώστε με οδηγούς την εμπειρία και το αποτέλεσμα να βρει αναζήτηση στη φιλελεύθερη σκέψη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η προσφορά της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ούτε αποσπασματικά ούτε επιλεκτικά. Η παρουσία της ακολουθεί ένα σύνολο, που διατρέχει η αγάπη για την ιστορία και την πατρίδα, η έγνοια για τον συνάνθρωπο και τέλος η τολμηρή άποψη και η γενναιότητα να διατυπώνεται ανεξάρτητα από τις εφήμερες ενστάσεις που ίσως συναντήσει», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
«Με ένα μάθημα, θα ήθελα να πω το προσωπικό αντίο στην προσωπική Ελληνίδα. Ήταν σκέψεις γραμμένες στο χέρι στο πολυτονικό, το 2015, όταν με ενθάρρυνε να διεκδικήσω την ηγεσία της ΝΔ», είπε, παραθέτοντας ένα σημείωμά της. «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Ελένη», είπε στο κλείσιμο του επικήδειου.
Αρκετοί πολιτικοί στην εξόδιο ακολουθία13:36:38
Στην εξόδιο ακολουθία δίνουν το παρών η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Λίνα Μενδώνη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, η Άντζελα Γκερέκου, η Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, η Άννα Παναγιωταρέα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Θεοδώρα Τζάκρη και άλλοι.
Επίσης στην εκκλησία βρίσκονται η Μαριάννα Λάτση, ο Αθανάσιος Μαρτίνος, ο Γιώργος Νταλάρας με τη σύζυγό του, η Μιμή Ντενίση κ.ά.
Στην Μητρόπολη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης13:13:17
Έφτασε στη Μητρόπολη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας13:12:23
Η στιγμή που φτάνει η σορός στη Μητρόπολη Αθηνών12:45:37
Η Άντζελα Γκερέκου φτάνει στη Μητρόπολη12:43:10
Στη Μητρόπολη Αθηνών έφτασε η σορός της12:32:36
Για το «ύστατο χαίρε» και ο Νικήτας Κακλαμάνης12:30:50
Στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης ο Προκόπης Παυλόπουλος12:30:10
Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ12:28:28
Γεννημένη στην Αθήνα από μικρασιατική οικογένεια, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, προτού εγκατασταθεί στο Παρίσι το 1953 για μεταπτυχιακές σπουδές. Η ακαδημαϊκή της πορεία εξελίχθηκε στο CNRS και στη Σορβόννη, όπου διακρίθηκε για τη συμβολή της στη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας και του μεσογειακού κόσμου.
Το 1976 εξελέγη πρύτανης του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα σε έναν θεσμό με αιώνες διαδρομής. Παράλληλα, υπηρέτησε σε κορυφαίες θέσεις σε ακαδημαϊκά και πολιτιστικά ιδρύματα στη Γαλλία και στην Ελλάδα, ενώ συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα που απασχολούσαν την ελληνική κοινωνία.