Σε μια μελέτη κρανίων 2.000 ετών από το Βιετνάμ, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι ο σίδηρος ήταν το κύριο συστατικό που έβαφε τα δόντια μαύρα.

Τα λαμπερά μαύρα δόντια θεωρούνται υψηλό πρότυπο ομορφιάς σε μέρη του Βιετνάμ τουλάχιστον από τα τέλη του 1800. Αλλά τώρα, οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει αυτήν την πρακτική 2.000 χρόνια πίσω, ανακαλύπτοντας ότι οι αρχαίοι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τους άφθονους πόρους σιδήρου τους για να βάψουν τα μαργαριταρένια λευκά τους μαύρα.

Όπως αναφέρει το livescience, σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 22 Ιανουαρίου στο περιοδικό Archaeological and Anthropological Sciences, οι ερευνητές διερεύνησαν σκελετούς από το Dong Xa, έναν αρχαιολογικό χώρο στο δέλτα του Κόκκινου Ποταμού στο βόρειο Βιετνάμ. Ο οικισμός στο Dong Xa κατοικήθηκε κατά την Εποχή του Σιδήρου (550 π.Χ. έως 50 μ.Χ.) και το νεκροταφείο περιείχε πολυάριθμους σκελετούς με μοναδικά οδοντικά χρώματα. Για να καταλάβουν πώς οι άνθρωποι αποχρωματίζονταν τα δόντια τους πριν από χιλιάδες χρόνια, οι ερευνητές ανέλυσαν μη καταστροφικά το σμάλτο των σκελετών χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνικών.

Όταν στόχευσαν τις χρωματισμένες περιοχές του οδοντικού σμάλτου χρησιμοποιώντας φθορισμό ακτίνων Χ, ο οποίος μετρά τις ακτίνες Χ που εκπέμπονται από ένα δείγμα για να χαρακτηρίσει τη χημική του σύνθεση, βρήκαν υψηλή συγκέντρωση οξειδίου του σιδήρου, έγραψαν οι ερευνητές στη μελέτη. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης με φασματομετρία ενεργειακής διασποράς (SEM-EDS). Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τον βομβαρδισμό ενός δείγματος με ηλεκτρόνια, η οποία παράγει ακτίνες Χ χαρακτηριστικές των χημικών στοιχείων στο δείγμα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα αποχρωματισμένα αρχαία δείγματα σμάλτου από το Dong Xa ήταν θετικά για σίδηρο (Fe) και θείο (S).

«Πιστεύουμε ότι η συνδυασμένη παρουσία σημάτων Fe και S αποτελεί ισχυρή ένδειξη της εμπλοκής αλάτων σιδήρου», δήλωσε στο Live Science σε email ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Yue Zhang, αρχαιολόγος στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας. Σήμερα, βοτανικά υλικά χρησιμοποιούνται επίσης ως μέρος της διαδικασίας μαυρίσματος των δοντιών, επομένως είναι πιθανό η εύρεση ιχνών αυτών σε αρχαία δόντια να υποδηλώνει επίσης την πρακτική, πρόσθεσε ο Zhang.

Μια σύγχρονη μέθοδος μαυρίσματος των δοντιών περιλαμβάνει τον συνδυασμό μιας ουσίας με βάση τον σίδηρο με ένα φυτικό υλικό πλούσιο σε τανίνες, όπως τα καρύδια betel (Areca catechu). Το μάσημα καρυδιού betel είναι δημοφιλές εδώ και χιλιάδες χρόνια μεταξύ των λαών του Ειρηνικού και της Νοτιοανατολικής Ασίας και η παρατεταμένη χρήση του φυσικού διεγερτικού μπορεί να λερώσει τα δόντια και τα ούλα ενός ατόμου κόκκινα ή κοκκινωπό-καφέ. Αλλά όταν τα ταννικά οξέα και τα άλατα σιδήρου συνδυάζονται και εκτίθενται στον αέρα, δημιουργούν ένα σκούρο μαύρο χρώμα.

Με βάση πληροφορίες από σύγχρονους πληθυσμούς που μαυρίζουν τα δόντια τους, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι η αρχαία διαδικασία μαυρίσματος πιθανότατα χρειάστηκε αρκετές ημέρες ή εβδομάδες εφαρμογής ενός μείγματος σιδήρου-τανίνης για να επιτευχθεί η έντονα σκούρα απόχρωση. Αλλά μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία, το Τα δόντια ενός ατόμου παρέμεναν μαύρα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, με τα ρετούς να χρειάζονται κάθε λίγα χρόνια για να διατηρηθεί η λάμψη τους.

«Η πρακτική αυτή εξακολουθεί να τηρείται σήμερα, όχι μόνο στο Βιετνάμ, αλλά και ευρύτερα σε μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας», είπε ο Ζανγκ.