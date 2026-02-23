Η άφιξή του στην Κρήτη προσελκύει έντονο ενδιαφέρον τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς το νησί αποτελεί στρατηγικό κόμβο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στον Κόλπο της Σούδας κατέφθασε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και τεχνολογικά αρτιότερο πλοίο της κατηγορίας του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παρουσία του στην Κρήτη εντάσσεται στον προγραμματισμό επιχειρησιακής δραστηριότητας του 6ος Στόλος των ΗΠΑ στη Μεσόγειο. Το πλοίο, το πρώτο της ομώνυμης κλάσης αεροπλανοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό USS Mahan.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 2009, ενώ καθελκύστηκε το 2013 και τέθηκε σε ενεργό υπηρεσία στις 22 Ιουλίου 2017. Διαθέτει πλήρωμα περίπου 4.500 ατόμων, μήκος 333 μέτρα και πλάτος 78 μέτρα. Το εκτόπισμά του αγγίζει τους 100.000 τόνους, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 30 κόμβους και έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί έως και 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμων. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων από 75 αεροσκαφών διαφόρων τύπων.

Μέχρι στιγμής, η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει 13 πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή: το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, εννέα αντιτορπιλικά και τρία παράκτια πολεμικά πλοία. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει εκ νέου δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το USS G. Ford διέσχισε την Παρασκευή το Στενό του Γιβραλτάρ και πρόκειται να παραμείνει στη Σούδα έως την Παρασκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ανεφοδιασμοί και να δοθεί άδεια ανάπαυσης στο πλήρωμα.