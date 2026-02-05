Το USS Abraham Lincoln είναι πυρηνοκίνητο υπεραεροπλανοφόρο μήκους περίπου 332 μέτρων, γνωστό ως πλωτή πόλη πολέμου.

Στο κατάστρωμα διακυβέρνησης ενός αεροπλανοφόρου, αυτό που μοιάζει με μια τυχαία εισβολή αεριωθούμενων αεροσκαφών και ανθρώπων είναι στην πραγματικότητα μια καλά ενορχηστρωμένη ρουτίνα.

Οι ναύτες στο USS Abraham Lincoln είναι εκπαιδευμένοι να εργάζονται ως ομάδα για την ασφαλή και έγκαιρη απογείωση των αεροπλάνων. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται στον Κόλπο, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν.

Η αρμόδια διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανάρτησε ένα time lapse βίντεο που δείχνει την κίνηση πάνω στο αεροπλανοφόρο.

{https://x.com/CENTCOM/status/2019412440547750008}

Το USS Abraham Lincoln είναι πυρηνοκίνητο υπεραεροπλανοφόρο μήκους περίπου 332 μέτρων, γνωστό ως πλωτή πόλη πολέμου. Μεταφέρει 70 μαχητικά αεροσκάφη - με δυνατότητα 90 συνολικά- τροφοδοτείται από δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες και είναι ικανό να λειτουργεί για πάνω από 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό.

Μπορεί να «εκτοξεύσει» μαχητικά αεροσκάφη στα 240 χλμ/ώρα σε μόλις 2 δευτερόλεπτα. Με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 64 χλμ/ώρα, το αεροπλανοφόρο στέλνει σαφές μήνυμα στην περιοχή, σημειώνουν οι αναλυτές.

Η κατάσταση παραμένει έκρυθμη με τη διπλωματία να κινείται σε τεντωμένο σκοινί, εν αναμονή της προγραμματισμένης συνάντησης του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί την Παρασκευή στο Ομάν για να συζητήσουν για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.