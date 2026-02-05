Τον πρώτο μήνα του έτους ανακοινώθηκαν συνολικά 108.435 απολύσεις, αριθμός αυξημένος κατά 118% σε ετήσια βάση και κατά 205% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο.

Μήνας με απολύσεις- ρεκόρ αναδείχθηκε ο Ιανουάριος στις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες ανακοίνωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό περικοπών θέσεων εργασίας για οποιονδήποτε Ιανουάριο από το 2009, χρονιά που σημαδεύτηκε από τα βάθη της μεγάλης ύφεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Challenger, Gray & Christmas, τον πρώτο μήνα του έτους ανακοινώθηκαν συνολικά 108.435 απολύσεις, αριθμός αυξημένος κατά 118% σε ετήσια βάση και κατά 205% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, οι προθέσεις προσλήψεων υποχώρησαν κατά 13% σε σχέση με πέρυσι, στις μόλις 5.306, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο για μήνα Ιανουάριο από τότε που τηρούνται τα σχετικά στοιχεία, το 2009.

Όπως δήλωσε ο Άντι Τσάλεντζερ, επικεφαλής της εταιρείας στον τομέα των ερευνών απασχόλησης, αν και παραδοσιακά το πρώτο τρίμηνο συνοδεύεται από αυξημένες περικοπές προσωπικού, το φετινό μέγεθος του Ιανουαρίου ξεχωρίζει. Όπως σημείωσε, το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα σχέδια είχαν καταρτιστεί στο τέλος του 2025 αποτελεί ένδειξη ότι οι εργοδότες εμφανίζονται απαισιόδοξοι για τις οικονομικές προοπτικές του 2026.

Σχεδόν οι μισές από τις απολύσεις που ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο συνδέονται με τρεις μεγάλες εταιρείες. Η Amazon γνωστοποίησε την πρόθεσή της να καταργήσει 16.000 εταιρικές θέσεις στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, ενώ η United Parcel Service ανακοίνωσε περικοπές που μπορεί να φτάσουν έως και τις 30.000 θέσεις εργασίας. Σημαντικές μειώσεις προσωπικού προγραμματίζει και η χημική βιομηχανία Dow, με περίπου 4.500 θέσεις να οδηγούνται σε κατάργηση. Μειώσεις προσωπικού ανακοίνωσαν επίσης οι Peloton Interactive και Nike.

Αξιοσημείωτες ήταν και οι προγραμματισμένες απολύσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες αποδίδονται εν μέρει στις χαμηλότερες αποζημιώσεις για τα προγράμματα Medicaid και Medicare που χρηματοδοτούνται από την αμερικανική κυβέρνηση.

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Challenger επισημαίνει ότι είναι δύσκολο να αποτιμηθεί με ακρίβεια ο αντίκτυπός της στις απολύσεις. Όπως αναφέρεται, αν και οι επιχειρηματικοί ηγέτες μιλούν ολοένα και περισσότερο για την αξιοποίησή της και πολλές εταιρείες επιδιώκουν την ενσωμάτωσή της στις λειτουργίες τους, η αγορά φαίνεται να επιβραβεύει όσες επικαλούνται τη χρήση της, χωρίς αυτό να μεταφράζεται πάντα άμεσα σε μετρήσιμες απώλειες θέσεων εργασίας.