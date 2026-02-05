Σε ετήσια βάση, το Bitcoin καταγράφει απώλειες σχεδόν 29%, την ώρα που ο χρυσός έχει ενισχυθεί κατά περίπου 69% στο ίδιο διάστημα.

Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από το όριο των 70.000 δολαρίων την Πέμπτη, καθώς συνεχίζεται το κύμα ρευστοποιήσεων και κλονίζεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα της αγοράς, που για χρόνια παρουσιαζόταν ως «ψηφιακός χρυσός» και ασφαλές καταφύγιο αξίας.

Η πτώση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το Bitcoin διασπά καθοδικά τις 70.000 δολάρια από τον Νοέμβριο του 2024. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης η τιμή του έφτασε έως τα 69.055 δολάρια, ενώ αργότερα διαπραγματευόταν κοντά στα 69.500 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της CoinMetrics. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το επίπεδο των 70.000 δολαρίων θεωρείται κρίσιμο, καθώς μια πειστική παραμονή κάτω από αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες απώλειες.

Η τελευταία υποχώρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές επανεξετάζουν τον ρόλο και τη χρησιμότητα του Bitcoin, τόσο ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού όσο και ως εναλλακτικό νόμισμα απέναντι στα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα. Στην πράξη, το Bitcoin έχει κινηθεί το τελευταίο διάστημα σε μεγάλο βαθμό παράλληλα με άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου, όπως οι μετοχές, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια γεωπολιτικών και μακροοικονομικών εντάσεων.

«Αυτή η σταθερή πίεση πωλήσεων δείχνει ότι οι παραδοσιακοί επενδυτές χάνουν το ενδιαφέρον τους και η συνολική απαισιοδοξία γύρω από τα κρυπτονομίσματα αυξάνεται», ανέφερε σε σημείωμα προς πελάτες της η αναλύτρια της Deutsche Bank, Marion Laboure.

Σε ετήσια βάση, το Bitcoin καταγράφει απώλειες σχεδόν 29%, την ώρα που ο χρυσός έχει ενισχυθεί κατά περίπου 69% στο ίδιο διάστημα, ενισχύοντας τις συγκρίσεις ανάμεσα στα δύο περιουσιακά στοιχεία. Οι απώλειες επιταχύνθηκαν την τρέχουσα εβδομάδα, με το Bitcoin να χάνει περίπου 17% μέσα σε πέντε ημέρες, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Νοέμβριο του 2022.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα, με το ether, το XRP και άλλα ψηφιακά assets να σημειώνουν ισχυρές διψήφιες απώλειες. Σύμφωνα με τον James Butterfill, επικεφαλής έρευνας της CoinShares, οι 70.000 δολάρια αποτελούν «ένα κρίσιμο ψυχολογικό επίπεδο» για το Bitcoin, προειδοποιώντας ότι αν δεν διατηρηθεί, είναι πιθανή μια κίνηση προς τη ζώνη των 60.000 έως 65.000 δολαρίων.

Η πτώση του Bitcoin ακολουθεί ευρύτερες ρευστοποιήσεις στις τεχνολογικές μετοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επιβαρυντικό ρόλο παίζουν και οι μαζικές εκκαθαρίσεις θέσεων στην αγορά παραγώγων. Μόνο αυτή την εβδομάδα, περισσότερα από 2 δισ. δολάρια σε θέσεις long και short σε κρυπτονομίσματα έχουν ρευστοποιηθεί, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass.

Παράλληλα, η συμμετοχή θεσμικών επενδυτών, που στο παρελθόν θεωρήθηκε βασικός πυλώνας στήριξης της αγοράς, φαίνεται να αντιστρέφεται. Όπως επισημαίνει η CryptoQuant, η θεσμική ζήτηση για Bitcoin έχει μειωθεί αισθητά, με τα αμερικανικά ETFs να εμφανίζονται καθαροί πωλητές το 2026. Η ίδια έκθεση σημειώνει ότι το Bitcoin έχει διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο των 365 ημερών για πρώτη φορά από το 2022, εξέλιξη που ενισχύει τα σενάρια περαιτέρω πτωτικής πορείας.

«Η ευθύγραμμη ανοδική πορεία που πολλοί περίμεναν δεν έχει υλοποιηθεί. Το Bitcoin δεν κινείται πλέον με βάση τον ενθουσιασμό, αλλά καθαρά με βάση τη ρευστότητα και τις ροές κεφαλαίων», δήλωσε στο CNBC η Maja Vujinovic, διευθύνουσα σύμβουλος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της FG Nexus.