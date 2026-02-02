Η διόρθωση ήρθε σε μια εβδομάδα αυξημένης μεταβλητότητας.

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων κατέγραψε έντονες απώλειες το Σαββατοκύριακο, με το Bitcoin να υποχωρεί κάτω από τα 76.000 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν έναν ιδιαίτερα ταραχώδη συνδυασμό εξελίξεων στις αγορές εμπορευμάτων και στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα στον κόσμο διαπραγματευόταν το βράδυ της Κυριακής στα 77.383,76 δολάρια, ενώ σημαντικές απώλειες σημείωσαν και τα υπόλοιπα μεγάλα κρυπτονομίσματα.

Η διόρθωση ήρθε σε μια εβδομάδα αυξημένης μεταβλητότητας, κατά την οποία οι αγορές επηρεάστηκαν τόσο από τις απότομες διακυμάνσεις στα εμπορεύματα όσο και από την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιλογή του Κέβιν Γουόρς ως υποψήφιου νέου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Η επιλογή Γουόρς ενίσχυσε το δολάριο, καθώς οι αγορές εκτίμησαν ότι μειώνονται οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed. Ωστόσο, η ενδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος θεωρείται αρνητική για το Bitcoin, το οποίο συχνά αντιμετωπίζεται ως εναλλακτικό νόμισμα και αντιστάθμισμα απέναντι στο δολάριο. Εφόσον επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, ο Γουόρς θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο, έπειτα από χρόνια έντονης κριτικής από τον Τραμπ, κυρίως για την άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια.

Την ίδια στιγμή, οι ιδιώτες επενδυτές δέχθηκαν νέο πλήγμα από τη βίαιη πτώση της τιμής του ασημιού την Παρασκευή, στη χειρότερη συνεδρίαση της αγοράς από τον Μάρτιο του 1980. Το spot ασήμι κατέγραψε απώλειες 28%, υποχωρώντας στα 83,45 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν πτώση άνω του 31%, κλείνοντας στα 78,53 δολάρια.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν σαφή μεταστροφή της επενδυτικής διάθεσης από τα Bitcoin ETFs (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια). Σύμφωνα με δεδομένα της SoSoValue, τα 12 σχετικά προϊόντα κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους 1,6 δισ. δολαρίων μέσα στον Ιανουάριο, σηματοδοτώντας τον τρίτο συνεχόμενο μήνα αρνητικών ροών. Συνολικά, οι εκροές των τελευταίων τριών μηνών αγγίζουν τα 6 δισ. δολάρια, τη μεγαλύτερη παρατεταμένη περίοδο απωλειών από τότε που η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τα προϊόντα τον Ιανουάριο του 2024.

Στοιχεία της CryptoQuant ενισχύουν την εικόνα της αποδυνάμωσης, καθώς τα Bitcoin ETFs έχουν χάσει συνολικά περίπου 4.600 Bitcoin από την αρχή του 2026. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όταν τα προϊόντα είχαν προσελκύσει σχεδόν 40.000 Bitcoin, αντικατοπτρίζοντας μια σαφή μεταβολή στο επενδυτικό κλίμα.

Αναλυτές αποδίδουν τη φυγή κεφαλαίων σε μια κόπωση του αφηγήματος γύρω από το Bitcoin, σε συνδυασμό με την υποτονική πορεία της τιμής του. Από το ιστορικό υψηλό των άνω των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο του 2025, το Bitcoin έχει υποχωρήσει περισσότερο από 37%.

Η είσοδος του Bitcoin στην παραδοσιακή χρηματοπιστωτική αγορά τροφοδότησε μια άνοδο 400% από το 2023 έως τα τέλη του 2024, ενώ το ράλι προς τα 126.000 δολάρια στα τέλη του 2025 χαρακτηρίζεται ως «ράλι-ζόμπι», βασισμένο περισσότερο στην σπέκουλα παρά σε νέα κεφάλαια.