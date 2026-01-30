Η διόρθωση έρχεται μετά από ένα ράλι χωρίς προηγούμενο, με τον χρυσό να έχει αγγίξει ενδοσυνεδριακά επίπεδα-ρεκόρ, προτού αλλάξει πορεία και διολισθήσει περισσότερο από 5% από τα υψηλά του.

Πιέσεις δέχονται οι αγορές πολύτιμων μετάλλων την Παρασκευή, με τον χρυσό να καταγράφει έντονη διόρθωση καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, ο χρυσός υποχώρησε στα 5.225,00 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 93,40 δολαρίων ή 1,76%, κινούμενος καθοδικά στις πρωινές συναλλαγες.

Αντίστοιχη εικόνα εμφάνισε το ασήμι, το οποίο διαμορφώθηκε στα 111,85 δολάρια με απώλειες 2,579 δολαρίων ή 2,25%, ενώ ο χαλκός υποχώρησε στα 6,0615 δολάρια, καταγράφοντας πτώση 2,29%.

Ισχυρότερες απώλειες σημειώθηκαν στην πλατίνα, η οποία έπεσε στα 2.518,60 δολάρια με πτώση 3,81%, καθώς και στο παλλάδιο, που διαμορφώθηκε στα 1.940,50 δολάρια, χάνοντας 3,87%.

Η διόρθωση έρχεται μετά από ένα ράλι χωρίς προηγούμενο, με τον χρυσό να έχει αγγίξει ενδοσυνεδριακά επίπεδα-ρεκόρ, προτού αλλάξει πορεία και διολισθήσει περισσότερο από 5% από τα υψηλά του.

Παρά την πτώση, το πολύτιμο μέταλλο παραμένει σε τροχιά για τον καλύτερο μηνιαίο απολογισμό των τελευταίων δεκαετιών, ενισχυμένο από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις προσδοκίες για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ και τη διεύρυνση της ζήτησης από επενδυτές και κεντρικές τράπεζες.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές ασημιού, πλατίνας και παλλαδίου, λόγω μικρότερου μεγέθους, παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες σε κερδοσκοπικές ροές, γεγονός που εντείνει τη μεταβλητότητα και οδηγεί σε απότομες διορθώσεις όπως η σημερινή.