Στη σύλληψη ενός 50χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, ο οποίος είχε στην κατοχή του αρχαίους αμφορείς.

Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 50χρονου εντοπίστηκαν 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων. Πρόκειται για τέσσερεις ενάλιους αμφορείς από την Ελληνιστική περίοδο, τέσσερα τμήματα από τη Βυζαντινή και δύο από τη Νεότερη περίοδο.

Ύστερα από ενδελεχή εξέταση των αμφορέων από αρχαιολόγο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι τα ευρήματα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.