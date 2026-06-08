Η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης.

Στη σύλληψη ενός 71χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Λουτράκι, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη σημερινή (08/06) φωτιά στην περιοχή της Περαχώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης, χωρις να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας,

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821,87 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 8η Ιουνίου 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 68 (91,89%) αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 (8,11%) περιπτώσεις πρόθεσης. Το ίδιο διάστημα έχουν επιβληθεί 404 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 391.093,93 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη σήμερα από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, 71χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821,87 ευρώ.

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Οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους ελέγχους και προχωρούν άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.