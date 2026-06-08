Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της φωτιάς.

Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές για τη φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος δείχνουν ότι η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο και προχώρησαν στη σύλληψη του χειριστή στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι τεράστια. Ειδικότερα, επιχειρούν 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, καθώς και εθελοντές.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, με τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή να είναι χαμηλής έως μέτριας έντασης. Παράλληλα, ο ανεφοδιασμός των εναέριων μέσων πραγματοποιείται γρήγορα, καθώς η λίμνη Βουλιαγμένης και ο Κορινθιακός κόλπος βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Συνελήφθη σήμερα από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, 71χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821,87 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους ελέγχους και προχωρούν άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας».