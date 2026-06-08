Η φωτιά είναι σε πλήρη ύφεση, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη.

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Περαχώρα Λουτρακίου, με το μέτωπο να έχει οριοθετηθεί. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:30 σε πευκόφυτη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Πιο συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, καθώς και εθελοντές.

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Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η φωτιά καίει πλέον σε διάσπαρτες εστίες, ενώ συνεχείς είναι οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα. Η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Μία σύλληψη

Στη σύλληψη ενός 71χρονου προχώρησαν οι Αρχές, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Ο 71χρονος, υπήκοος Γαλλίας, έκανε εργασίες με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο που προκάλεσε σπινθήρες. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821,87 ευρώ.

Αναλυτικά:

«Συνελήφθη σήμερα από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, 71χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821,87 ευρώ.

Οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους ελέγχους και προχωρούν άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας».

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Ήχησε το 112

Από νωρίς, λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, εστάλη και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

{https://x.com/112Greece/status/2063975683605336385}

Συνδρομή στην κατάσβεση παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου.

{https://www.youtube.com/watch?v=gygNLRsuCEk&t}

Ευνοϊκές συνθήκες

Αισιόδοξος για την κατάσταση είχε δηλώσει ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης. Σύμφωνα με τον κ. Γκιώνη, η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς είναι καλύτερη. Δεν υπάρχουν αναφορές για οικίες σε κίνδυνο, με τις καιρικές συνθήκες να είναι μέχρι στιγμής ευνοϊκές. Σημειώνεται ότι πλησίον της φωτιάς βρίσκεται η λίμνη Βουλιαγμένης και ο Κορινθιακός κόλπος, γεγονός που βοηθάει τον ταχύ ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων.

«Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλυτέρα, πιστεύω τις επόμενές ώρες να μαζευτεί η κατάσταση. Κάποια σπίτια είναι κοντά, αλλά δεν έχει αναφερθεί πρόβλημα από κανέναν μέχρι στιγμής. Η φωτιά καίει δασική έκταση. Αρχικά ήταν ένα το μέτωπο, ξαφνικά όμως υπήρξε άλλο ένα στα 300 με 400 μέτρα μακριά πιθανότατα από εκτόξευση κουκουναριών. Ευτυχώς δεν πνέουν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή και αυτό βοηθάει στην κατάσβεση τα επίγεια και εναέρια μέσα».