Το CNN αποδομεί πλήρως την επικοινωνιακή στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ, αναδεικνύοντας ένα κλασικό μοτίβο της πολιτικής του ρητορικής: την επανάληψη μιας «επικείμενης συμφωνίας» που, στην πραγματικότητα, δεν έρχεται ποτέ.

Έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δηλώνοντας τότε ότι οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε συμφωνία.

Στις 7 Απριλίου ο Τραμπ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι δύο πλευρές «είχαν προχωρήσει πολύ», αλλά χρειάζονταν δύο εβδομάδες προκειμένου «η συμφωνία να ολοκληρωθεί και να οριστικοποιηθεί». «Είναι τιμή μας να βλέπουμε αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα να πλησιάζει στην επίλυσή του», έγραφε τότε.

Φυσικά, καμία επίλυση δεν υπήρξε. Παρόλα αυτά, ο Τραμπ πέρασε τους δύο μήνες που μεσολάβησαν επαναλαμβάνοντας πως η συμφωνία ήταν προ των πυλών.

Συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πριν από την κατάπαυση του πυρός, το έχει κάνει τουλάχιστον 37 φορές.

Σύμφωνα με το CNN, 37 φορές ο αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει άμεσα - σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε δημόσιες εμφανίσεις και σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με μέσα ενημέρωσης - πως η συμφωνία επίκειται ή πως το Ιράν είναι απελπισμένο να καταλήξει σε συμβιβασμό.

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Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό ανταποκρίνεται σήμερα περισσότερο στην πραγματικότητα από ό,τι στις 7 Απριλίου. Παρόλα αυτά ο Τραμπ συνεχίζει να το λέει, είτε επειδή έχει ψευδαισθήσεις, είτε επειδή προσπαθεί να ηρεμήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, είτε επειδή πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει πραγματικότητα απλώς και μόνο με τη δύναμη της θέλησής του.

Είναι όμως σαφές ότι πρόκειται για έναν ισχυρισμό που ο κόσμος δεν πρέπει πλέον να παίρνει στα σοβαρά.

Όλα ξεκίνησαν στις 23 Μαρτίου, λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους έξω από το Air Force One για υποτιθέμενες ειρηνευτικές συνομιλίες και έκανε λόγο για «σημαντικά σημεία συμφωνίας, θα έλεγα - σχεδόν σε όλα τα σημεία». (Στην πραγματικότητα, το Ιράν διέψευσε τις διαπραγματεύσεις).

Μέχρι την επόμενη μέρα, άρχισε να επαναλαμβάνει αυτό που έχει γίνει πλέον το μόνιμο ρεφρέν του: ότι το Ιράν ήταν απελπισμένο να κλείσει μια συμφωνία.

«Νομίζω ότι θα τον τελειώσουμε [τον πόλεμο]», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα».

Μέχρι τις 25 Μαρτίου, το αφήγημα έγινε ότι το Ιράν ήθελε «πάρα πολύ να κάνει μια συμφωνία». Στις 26 Μαρτίου, σε μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ιράν «ικέτευε για μια συμφωνία».

(Παρά το γεγονός ότι αγωνιούσε τόσο πολύ να κλείσει αυτή τη συμφωνία, το Ιράν έχει καταφέρει με κάποιο τρόπο να αντιστέκεται για δυόμισι ακόμα μήνες).

Στις 29 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν προέβλεπε την επίτευξη συμφωνίας την επόμενη εβδομάδα και απάντησε: «Βλέπω συμφωνία με το Ιράν, ναι».

Σε αυτό το σημείο, οι προβλέψεις του Τραμπ άρχισαν να γίνονται πιο επίμονες. Στις 6 Απριλίου, είπε ότι είχαν φτάσει «πολύ κοντά σε συμφωνία» πριν από ένα πισωγύρισμα.

Την επόμενη μέρα ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός, η οποία αρχικά υποτίθεται ότι θα διαρκούσε δύο εβδομάδες, ενόσω οι δύο πλευρές θα επεξεργάζονταν μια συμφωνία.

Μια εβδομάδα αργότερα, στις 15 Απριλίου, δήλωσε στο Fox Business: «Νομίζω ότι πλησιάζει στο τέλος, βλέπω πως είμαστε πολύ κοντά στο τέλος».

«Θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι θέλουν πάρα πολύ να κάνουν μια συμφωνία».

Τις επόμενες ημέρες, ο Τραμπ πρακτικά διαβεβαίωνε ότι όλα είχαν τελειώσει:

«Φαίνεται πολύ καλό το ότι πρόκειται να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν, και θα είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους στις 16 Απριλίου.

Μέχρι τις 17 Απριλίου, ισχυρίστηκε σε τρεις διαφορετικές εμφανίσεις ότι το Ιράν είχε «συμφωνήσει σε όλα», ότι «νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα» και ότι «δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές διαφορές».

Στις 20 Απριλίου, σε ανάρτησή του στο Truth Social, προέβλεψε ότι «θα γίνουν όλα, σχετικά γρήγορα!».

Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν επαληθεύτηκε, το Ιράν εξακολουθούσε να «πεθαίνει για μια συμφωνία» στις 30 Απριλίου.

«Όταν τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που δεν θα αργήσει πολύ...» δήλωσε ρισκάροντας μια πρόβλεψη στους δημοσιογράφους την 1η Μαΐου.

Ο Τραμπ συγκρατήθηκε για ένα διάστημα με τις προβλέψεις του, προτού ανακοινώσει στις 18 Μαΐου ότι αναβάλλει τα στρατιωτικά πλήγματα για «δύο ή τρεις ημέρες» μετά από αίτημα χωρών της Μέσης Ανατολής, «επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ στο να κλείσουν συμφωνία».

Σε αυτό το σημείο, ακόμη και ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει πόσο συχνά είχαν πέσει έξω τέτοιες προβλέψεις.

«Υπήρξαν φάσεις που νομίζαμε ότι είμαστε αρκετά κοντά στο να κάνουμε μια συμφωνία και δεν απέδωσε», δήλωσε ο Τραμπ, προτού προσθέσει: «Αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετικό».

Δεν ήταν διαφορετικό. Όμως εκείνος παρέμεινε απτόητος.

«Θα τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ στις 19 Μαΐου σε μια εκδήλωση του Κογκρέσου.

Μέχρι τις 23 Μαΐου, έκανε τον γύρο του θριάμβου που είχε κάνει και στις 17 Απριλίου. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση «πλησιάζει πολύ περισσότερο» σε μια συμφωνία. Είπε ότι η συμφωνία «σε μεγάλο βαθμό» είχε κλείσει, υπό την αίρεση της οριστικοποίησης». Και υποστήριξε ότι η συμφωνία θα ανακοινωθεί «σύντομα», καθώς συζητούνταν οι «τελευταίες λεπτομέρειες».

Στις 28 Μαΐου, σε συνέντευξή του στη νύφη του, Λάρα Τραμπ, τα πράγματα ήταν «κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία».

Ακόμη και την Κυριακή, διαβεβαίωνε πως Ιράν και Ισραήλ ήταν «πολύ κοντά στο να έχουν μια συμφωνία», την οποία διακυβεύουν με το να εμπλέκονται σε μια παράπλευρη συμπλοκή. «Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε στο Axios. «Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να τιναχτεί στον αέρα εξαιτίας αυτού που συμβαίνει τώρα».

Ήταν τουλάχιστον η τρίτη φορά που ο Τραμπ δήλωνε στο Axios ότι μια συμφωνία επίκειται. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συγκέντρωσης για τον φιλοπόλεμο γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα, ο Τραμπ προέβλεψε και πάλι μια «ολοκληρωτική νίκη» μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Διαπραγματευόμαστε τώρα· θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ. «Είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τα πάντα».