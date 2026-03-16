Οι κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό στα Χανιά υποστήριξαν ότι η συνεύρεση με την 17χρονη ήταν συναινετική.

Το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων πέρασαν σήμερα (16/03) οι επτά από τους δέκα συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό μίας 17χρονης.

Οι επτά νεαροί, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι, έφτασαν στα δικαστήρια στις 11 το πρωί, ενώ κατά την απολογία τους στον ανακριτή δήλωσαν ότι η συνεύρεση έγινε με τη συναίνεση της 17χρονης, η οποία είναι τρόφιμος σε δομή θηλέων.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, όπως και τρεις Ελληνες, 17, 21 και 27 ετών. Μάλιστα, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όσα συνέβαιναν.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά την καταγγελία της 17χρονης και της 16χρονης φίλης της, οι οποίες υποστήριξαν ότι το περιστατικό έγινε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν αρχικά πήγαν σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια βρέθηκαν σε σπίτι στα Χανιά.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς των ανηλίκων.

