Με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα εκδήλωση αφιερωμένη στη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα και στη διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου στον αγώνα για ιστορική δικαίωση.

Μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης του αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα έστειλαν οι συμμετέχοντες σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) και του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος».

Την εκδήλωση, που άνοιξε ο Δημήτρης Αλευρομάγειρος, Αντιστράτηγος ε.α., Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και συντόνισαν οι Θανάσης Πετράκος, πρώην Βουλευτής, Μέλος του Προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος» και Μανόλης Χατζηνάκης, πρώην Υπουργός και Βουλευτής και Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΣΔΟΓΕ, απηύθυναν χαιρετισμό ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχοι Αθηναίων Χάρης Δούκας και Διστόμου Γιάννης Σταθάς και ο Πρόεδρος του Φ.Σ. «Παρνασσός» Καθηγητής Βασίλης Κωνσταντινόπουλος.

Κύριοι ομιλητές ήταν οι: Θανάσης Παπαδόπουλος Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών περιόδου 1940-1945 «Ελληνικά Ολοκαυτώματα», Προκόπης Παπαστράτης, Ιστορικός, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δημήτρης Κούρτης εκλεγμένος Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Λη Σαράφη, Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Sussex, Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος» και Αριστομένης Συγγελάκης Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

Οι ομιλητές ανέδειξαν όλες τις πτυχές της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, στάθηκαν σε σημαντικά ορόσημα της διεκδίκησης, αναφέρθηκαν επαινετικά στη διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου, του Λάκη Σάντα και όλων των κορυφαίων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασηςμ και του αντιδικτατορικού αγώνα, που ίδρυσαν πριν τριάντα χρόνια το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας. Τόνισαν, δε, την επικαιρότητα του αγώνα και κατέθεσαν σημαντικές ιδέες για την κλιμάκωση και επιτυχία του. Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης αποτυπώνονται στο ΟΜΟΦΩΝΟ Ψήφισμά της που ακολουθεί.

Ακολούθησαν οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων: του Γιάννη Δελή βουλευτή του Κ.Κ.Ε., της Μαρία Ζαχαρία ευρωβουλεύτριας της Πλεύσης Ελευθερίας, του Θανάση Αυγερινού, εκπροσώπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ενώ διαβάστηκαν τα μηνύματα του Διονύση Τεμπονέρα εκπροσώπου της ΕΛ.Α.Σ. και του Δημήτρη Στρατούλη Γραμματέα της Λαϊκής Ενότητας -Α.Α. Άπαντες εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους στον αγώνα για Δικαιοσύνη κι Αποζημίωση! Το παρών έδωσαν επίσης οι βουλευτές Διονύσης Καλαματιανός και Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Κώστας Ήσυχος, ο πρώην Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΕΑ Χρήστος Οικονόμου, αγωνιστές του ΣΦΕΑ και πλήθος κόσμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία της Γερμανίδας δικηγόρου Γκαμπριέλε Χάινεκε, εκπροσώπου της Ομάδας ΑΚ Δίστομο από το Αμβούργο: οι Γερμανοί δημοκράτες αντιφασίστες στηρίζουν ολόθερμα τον αγώνα για την απόδοση Δικαιοσύνης κι Αποζημίωσης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία στην Ελλάδα.

Το ΟΜΟΦΩΝΟ Ψήφισμα της εκδήλωσης της 8 ης Ιουνίου:

Συμπληρώθηκαν φέτος 85 χρόνια από την εισβολή της Βέρμαχτ στην Ελλάδα και την έναρξη της «μακράς νύχτας της Κατοχής», κατά τη διάρκεια της οποίας ο πληθυσμός της Πατρίδας μας αποδεκατίστηκε από τον μεθοδικά σχεδιασμένο από το Γ’ Ράιχ λιμό και τις ασθένειες, τα Ολοκαυτώματα και τις μαζικές δολοφονίες αμάχων, την εξολόθρευση της εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδας, την καταναγκαστική εργασία, τα βασανιστήρια, οι υποδομές της χώρας μας καταστράφηκαν ολοσχερώς, ο εθνικός πλούτος της Ελλάδας λεηλατήθηκε, σπάνιοι αρχαιολογικοί - πολιτιστικοί θησαυροί εκλάπησαν και φυγαδεύτηκαν στο Γ’ Ράιχ, ενώ μοναδικής αξίας μνημεία υπέστησαν βαρύτατες καταστροφές. Η χώρα μας υπέστη μία ανείπωτη τραγωδία, στα όρια της γενοκτονίας. Όμως ο λαός μας δεν έσκυψε ούτε στιγμή το κεφάλι απέναντι στη

βάρβαρη κατοχή: η Εθνική μας Αντίσταση, με την καθολικότητα στον χρόνο, τον χώρο και τη συμμετοχή του λαού, είχε μνημειώδη επιτεύγματα φέρνοντας, δικαίως, την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών.

Ωστόσο, 81 χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 80 χρόνια από τη Διασυμμαχική Διάσκεψη των Παρισίων για τις Επανορθώσεις που προσδιόρισε ένα σεβαστό ποσό επανορθώσεων για την Ελλάδα (ύψους 7,181 δις δολάρια αγοραστικής αξίας του 1938 – αντιστοιχεί σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα), που όμως ουδέποτε αποδόθηκαν.

Δυστυχώς έως σήμερα, 36 χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, καθολικός διάδοχος του Γ’ Ράιχ, παραμένει αδιάλλακτη

και αρνείται αυθαίρετα, ατεκμηρίωτα και αλαζονικά να αναλάβει την ιστορική της ευθύνη για τα αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε το Γ’ Ράιχ στην Ελλάδα. Καταστρατηγώντας, δε, κάθε κανόνα δικαίου και ηθικής επιχειρεί, με τα τριάκοντα αργύρια των περιβόητων γερμανικών ταμείων και ιδρυμάτων, να πλαστογραφήσει την Ιστορία και να ενταφιάσει τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Ματαιοπονούν! Η Ιστορία της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης έχει γραφτεί με το αίμα του ελληνικού λαού και δεν παραχαράσσεται, ούτε απαλλοτριώνεται! Οι αξιώσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας είναι «νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες»! Το θέμα παραμένει ανοιχτό, ό,τι κι αν κάνουν οι αναθεωρητές της Ιστορίας…

Με βάση τα παραπάνω:

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση, με τη στήριξη όλων των πτερύγων της Βουλής, να εφαρμόσει, επιτέλους, την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17 ης Απριλίου 2019 προχωρώντας στη μεθοδική και σθεναρή διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Δεν νοείται άλλη παλινωδία ή καθυστέρηση στο μείζον αυτό ζήτημα, που ενώνει, όσο ελάχιστα θέματα, τον ελληνικό λαό.

Θεωρούμε επιβεβλημένη την άρση όλων των απαράδεκτων νομικών εμποδίων που στερούν τα θύματα από το δικαίωμα της προσφυγής τους στο φυσικό τους δικαστή. Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάργηση του άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο αποτελεί κατάλοιπο της μεταξικής δικτατορίας και συνιστά ευθεία προσβολή του δικαιώματος των θυμάτων σε επανόρθωση, ακυρώνοντας στον πυρήνα τους ακόμη και αυτή την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, καθώς επιτρέπει τη μη εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων της Ελληνικής Δικαιοσύνης που δικαιώνουν τα θύματα του ναζισμού στην Ελλάδα, με συνέπεια την μη απόδοση δικαιοσύνης.

Προκειμένου, δε, να ενισχυθεί η δικαστική διεκδίκηση των αποζημιώσεων από τα θύματα, ζητούμε, στο πλαίσιο της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης, την κατάθεση ερμηνευτικής δήλωσης στο άρθρο 28, ώστε να αρθεί το φερόμενο κώλυμα της ετεροδικίας, που στερεί από τα θύματα της Τριπλής Κατοχής το δικαίωμα πρόσβασης στο

φυσικό δικαστή.

Καλούμε, επίσης, την ελληνική κυβέρνηση να αναστείλει τη λειτουργία τωνπεριβόητων «γερμανοελληνικών» ιδρυμάτων, ταμείων και πρωτοβουλιών, που αποσκοπούν σε μία ψευδεπίγραφη «συμφιλίωση» χωρίς δικαιοσύνη!

Καλούμε τα πολιτικά κόμματα να εγγράψουν στον προγραμματικό τους λόγο το ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και να δεσμευθούν για την ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών που θα συμβάλλουν στη δίκαιη επίλυση του εθνικού και δημοκρατικού αυτού ζητήματος.

Τέλος, καλούμε τη Βουλή των Ελλήνων να ανακηρύξει το 2027 ως έτος διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών!

Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, ένας αγώνας στον οποίο αφιέρωσαν μεγάλο μέρος της ζωής τους οι Μανώλης Γλέζος και Λάκης Σάντας, μαζί με τους συναγωνιστές τους στην Εθνική Αντίσταση και εμβληματικές φυσιογνωμίες του αντιδικτατορικού αγώνα, στις μέρες μας αποκτά επίκαιρο και επιτακτικό χαρακτήρα: είναι πράξη ενάντια στη λήθη και την παραχάραξη της Ιστορίας, απόδοσης Δικαιοσύνης, προάσπισης της Δημοκρατίας σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και κατίσχυσης της Ειρήνης. Αλλά και γέφυρας ειλικρινούς φιλίας, αλληλεγγύης και κοινής πάλης, αντιφασιστικής, αντιϊμπεριαλιστικής, δημοκρατικής, με τον γερμανικό λαό. Και στις επάλξεις του αγώνα αυτού θα μείνουμε μέχρι να δικαιωθούμε!

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!».