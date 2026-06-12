Ο ποδοσφαιριστής της Βιγιαρεάλ αντιμετωπίζει κατηγορίες για πέντε βιασμούς και σεξουαλική επίθεση.

Χωρίς τον Τόμας Παρτέι θα παραταχθεί η Γκάνα απέναντι στον Παναμά στην πρεμιέρα της (17/06) στο Μουντιάλ 2026, καθώς ο Καναδάς απέρριψε την είσοδο του Γκανέζου μέσου στη χώρα.

Όπως μεταδίδει το Athletic, ο ποδοσφαιριστής της Βιγιαρεάλ αντιμετωπίζει κατηγορίες για πέντε βιασμούς και σεξουαλική επίθεση. Η κυβέρνηση του Καναδά είχε δηλώσει πώς δεν θα επιτρέψει την είσοδο σε κατάδικους, παρά το γεγονός ότι ο Παρτέι δεν έχει καταδικαστεί για καμία από τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ο Παρτέι βρισκόταν στην αποστολή της Γκάνας για το Παγκόσμιο Κύπελλο και είχε ταξιδέψει με την αποστολή στις ΗΠΑ στις 4 Ιουνίου στο Rhode Island, όπου βρίσκεται η βάση της ομάδας.

Λόγω της απαγόρευσης ο Παρτέι δεν θα παίξει στην αναμέτρηση με τον Παναμά στο BMO Field του Τορόντο, ωστόσο θα είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις κόντρα στην Αγγλία και την Κροατία, οι οποίες θα διεξαχθούν στη Βοστώνη και τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ αντίστοιχα.

{https://x.com/FabrizioRomano/status/2065479786869268636}

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Η FIFA από την πλευρά της ξεκαθάρισε στο πως δεν έχει λόγο πάνω στο ζήτημα, καθώς η αίτηση για χορήγηση βίζας είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της.

«Η FIFA επιβεβαιώνει ότι ο ποδοσφαιριστής Τόμας Πάρτεϊ δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει από το προπονητικό κέντρο της εθνικής Γκάνας στη Βοστώνη των ΗΠΑ προς τον Καναδά για τον πρώτο αγώνα της ομάδας του απέναντι στον Παναμά, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, καθώς η αίτηση για τη χορήγηση βίζας του απορρίφθηκε από την καναδική κυβέρνηση.

Η FIFA δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες μετανάστευσης των χωρών-διοργανωτών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και έκδοσης θεωρήσεων εισόδου (βίζες). Όπως και σε προηγούμενες διοργανώσεις της FIFA, η τελική απόφαση για το ποιος λαμβάνει βίζα και ποιος γίνεται δεκτός στη χώρα ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας» πρόσθεσε.