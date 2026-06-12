Ο Ρονάλντο λίγο πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους πως είναι σε καλή φυσική κατάσταση για το Μουντιάλ 2026.

Τα φλας άναψαν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς επιβιβαζόταν στο λεωφορείο της Εθνικής Πορτογαλίας με την αποστολή της ομάδας για την αναχώρησή τους για το Μουντιάλ 2026.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στις πρώτες του δηλώσεις δήλωσε πως είναι σε καλή φυσική κατάσταση. «Προσεγγίζουμε αυτή τη διοργάνωση με πολλές ελπίδες. Η προετοιμασία ήταν πάρα πολύ καλή, κουραστική επειδή πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Είμαι πολύ θετικός, πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και θα κάνουμε μία καλή εμφάνιση. Είναι μια πολύ καλή γενιά....που θα φέρει πολλή χαρά στους Πορτογάλους» δήλωσε ο Ρονάλντο.

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Αυτή είναι η έκτη φορά που συμμετέχει σε Μουντιάλ. Η πρώτη του εμφάνιση έγινε το 2006. Τότε η Πορτογαλία είχε χάσει στα ημιτελικά.

«Όταν τα πράγματα αρχίσουν αν γίνονται σκληρά, τότε θα δούμε τους πραγματικούς πρωταθλητές» είπε ο Πορτογάλος άσος.

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