Στον συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στη σύλληψη ενός 45χρονου ημεδαπού προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε κρύψει πέντε κιλά κάνναβης στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τον 45χρονο και εντόπισαν το όχημά του σε χώρο στάθμευσης στην εθνική οδό και στη συνέχεια προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 10 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης βάρους 4.955 γραμμαρίων, ενώ κατασχέθηκαν το όχημα και το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου.

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.