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Η φωτιά στην Εύβοια προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή.

Χειροπέδες σε έναν 64χρονο πέρασαν οι αρχές, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Νεοχώρι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην Εύβοια.

Ο 64χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια, ωστόσο χάρη στην επέμβαση της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή.

Για τη κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 21 πυροσβέστες, 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα.

Ο 64χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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82 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 11 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 414 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 410.631,395 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 82 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.