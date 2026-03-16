Σχεδόν ένας μήνας έχει ολοκληρωθεί από την ημέρα που ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Ελλάδα για της ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders» που πρωταγωνιστεί.

Ο Χολιγουντιανός αστέρας, βρέθηκε αρχικά στην Ύδρα, ενώ αμέσως μετά ταξίδεψε στην Χαλκίδα και ύστερα στην Αθήνα, όπου συνεχίζει να πραγματοποιεί τα απαραίτητα γυρίσματα.

Πρώτη στάση της διεθνούς παραγωγής υπήρξε το νησί της Ύδρας, ενώ στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα στη Νέα Μάκρη και στην πλατεία Κοντζιά.

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου έγινε γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής δεν έχει αναχωρήσει ακόμα, ενώ βρέθηκε στο Μενίδι για να πραγματοποιήσει γυρίσματα σε ένα από τα παλαιότερα στούντιο της χώρας.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό», πρόκειται για ένα στούντιο όπου είχαν γυριστεί πλάνα από τις ταινίες της Φίνος Φιλμ με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Ο ρεπόρτερ της εκπομπής, Θάνος Βάγιος, βρέθηκε στο σημείο από όπου και μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο συγκεκριμένο σημείο αναμένεται να γυριστούν μερικές από τις πιο δύσκολες εσωτερικές σκηνές της ταινίας, με τον Μπραντ Πιτ να βρίσκεται σε θαλασσοταραχή πάνω σε ένα ιστιοφόρο.

