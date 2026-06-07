Οι φωτογραφίες του Αντίνοου Αλμπάνη με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και το «ευχαριστώ».

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου της πολυαγαπημένης σειράς Maestro.

Όλοι οι συντελεστές της σειράς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει πολύ ισχυρούς δεσμούς ανάμεσά τους, γιόρτασαν αυτό το τέλος με τον Αντίνοο Αλμπάνη να δημοσιεύει δυο φωτογραφίες του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, τις οποίες συνόδευσε με ένα πολύ ξεχωριστό μήνυμα.

Στο μήνυμά του, ο Αντίνοος Αλμπάνης περιέγραφε τα δικά του συναισθήματα για το πενταετές αυτό «ταξίδι» και δήλωσε ευγνώμων γι’ αυτά που το πρόσφερε η σειρά.

«Πέντε χρόνια, τέσσερις σεζόν, αμέτρητες στιγμές. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε χωρίς να ξέρουμε πού θα καταλήξει και έφτασε πολύ πιο μακριά απ’ όσο θα τολμούσαμε να ονειρευτούμε. Ευγνώμων για τους ανθρώπους, τις συναντήσεις, την αγάπη και τη διαδρομή. Αντίο, @maestroinblue.tvseries. Και ευχαριστώ» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αντίνοος Αλμπάνης.

{https://www.instagram.com/p/DZQRuZEDDnl/}

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