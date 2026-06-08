Η αλήθεια είναι εκεί έξω για τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι πεπεισμένος ότι οι εξωγήινοι «σίγουρα» έχουν επισκεφθεί τη Γη.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης έχει διερευνήσει... ενδελεχώς το θέμα της εξωγήινης ζωής καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ιδιαίτερα σε ταινίες όπως οι Close Encounters Of The Third Kind, E.T. The Extra-Terrestrial, και War Of The Worlds.

Η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη, Disclosure Day (Ημέρα Αποκάλυψης), εστιάζει επίσης σε μια συνωμοσία για την απόκρυψη γνώσης σχετικά με εξωγήινη ζωή, και μάλιστα χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη ταινία του τα τελευταία 20 χρόνια.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα και λίγο πριν την πρεμιέρα της, ο Σπίλμπεργκ μίλησε στο CBS News όπου και ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τη Γη και την άποψη ότι «μπορεί να είναι ακόμα εδώ».

«Βασισμένος στα στοιχεία που έχω συλλέξει σε όλη μου τη ζωή, όλους όσους έχω ακούσει και κάθε ντοκιμαντέρ που έχω παρακολουθήσει και όλες τις καταθέσεις στο Κογκρέσο που έχω ακούσει, πιστεύω απόλυτα ότι έχουν έρθει εδώ και ότι είναι εδώ», απάντησε και συμπλήρωσε: «Και ποιος ξέρει, ίσως να ήταν πάντα εδώ»...

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Λίγα λόγια την ταινία

Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης.

{https://youtu.be/iMxRR3nUB2w?si=KgHPqCPRT2WdUSbV}

Η Universal Pictures παρουσιάζει μια νέα, πρωτότυπη κινηματογραφική υπερπαραγωγή, σε σκηνοθεσία του δημιουργού Στίβεν Σπίλμπεργκ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Έμιλι Μπλαντ (Oppenheimer, A Quiet Place), ο Τζος Ο’Κόνορ (Challengers, The Crown), ο Κόλιν Φερθ (The King’s Speech, σειρά ταινιών Kingsman), η Ίβ Χιούσον (Bad Sisters, The Perfect Couple) και ο Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing, Rustin).

Το σενάριο, που είναι βασισμένο σε ιστορία του Σπίλμπεργκ υπογράφει ο Ντέιβιντ Κεπ, του οποίου οι προηγούμενες συνεργασίες με τον Σπίλμπεργκ περιλαμβάνουν τα σενάρια των Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, War of the Worlds και Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 10 Ιουνίου.