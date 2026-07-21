Η Οδύσσεια του Νόλαν έφερε τους Έλληνες θεατές πίσω στις σκοτεινές αίθουσες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Οδύσσεια σάρωσε (και) το ελληνικό box office, εκτοξεύοντας τα συνολικά εισιτήρια του τετραημέρου 16 - 19 Ιουλίου, σε νούμερα και επίπεδα ρεκόρ, που είχαμε να δούμε για δεκαετίες.



Συνολικά, 196.933 θεατές πήγαν σε κάποια αίθουσα της χώρας, εκ των οποίων οι 151.415 (!) για να δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν.



Θυμίζουμε ότι την Κυριακή το βράδυ είχαμε και τελικό Μουντιάλ το οποίο καθήλωσε εκατομμύρια θεατές μπροστά στην οθόνη κόβοντας (στα σίγουρα) αρκετά εισιτήρια από τις αίθουσες.



Τα νούμερα αυτά υποδεικνύουν, ότι η Οδύσσεια θα έχει μακρύ «ταξίδι» στις ελληνικές αίθουσες, αφού γίνονται... Ομηρικές μάχες για ένα εισιτήριο.



Σημειώνεται ότι η υπερπαραγωγή του Νόλαν έσπασε τα παγκόσμια ταμεία με 264.1 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της και έγινε το μεγαλύτερο άνοιγμα για ταινία του Νόλαν.



Παράλληλα, είναι το τρίτο καλύτερο άνοιγμα παγκοσμίως για το 2026.



Επιστρέφοντας στο ελληνικό box office, πρέπει να αναφέρουμε ότι το ομηρικό έπος έπαιζε χωρίς αντίπαλο στις ελληνικές αίθουσες, καθώς οι υπόλοιπες ταινίες της λίστας δεν έβλεπαν καν την πλάτη της.



Το Toy Story 5 διατήρησε τη δεύτερη θέση του, ενώ τρίτη τερμάτισε η Εμμονή, το θρίλερ που έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο της χρονιάς. Την πεντάδα συμπηρώνουν οι ταινίες Βαϊάνα, που πατώνει στο εξωτερικό και η ισπανική Πρόσκληση.



{https://youtu.be/AyIZ9tiiN8I?si=TA67dbFVwT8Kx5ld}

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