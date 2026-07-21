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Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες την Τετάρτη, λόγω του κύματος καύσωνας.

Έκτακτο δελτίο καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση, εξέδωσε η ΕΜΥ, λόγω του κύματος καύσωνα, που κορυφώνεται την Τετάρτη.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι αύριο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 43 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, στους 41 στην Αττική και στους 52 στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Ο καύσωνας, οι ενισχυμένοι άνεμοι και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας αποτελούν συνδυασμό που έχει προκαλέσει συναγερμό στις αρχές, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος φωτιάς.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα

«Πορτοκαλί Προειδοποίηση

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Αναλυτικά:

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Την Τετάρτη 22-07-2026 η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει

- Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

- Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

- Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22-07-2026 λαμβάνοντας υπόψη τα νέα προγνωστικά στοιχεία».

Ασφυκτική ζέστη εξαιτίας του καύσωνα

Η αυριανή ημέρα θα είναι χειρότερη, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, ωστόσο και σήμερα η ζέστη ήταν ασφυκτική, εξαιτίας του κύματος καύσωνα που σαρώνει τη χώρα.

Έως τις 15:00 της Τρίτης, η υψηλότερη θερμοκρασία είχε καταγραφεί στις Σέρρες, όπου το θερμόμετρο έδειξε 40,4 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα στοιχεία από τους σταθμούς της ΕΜΥ, που παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτηση.

Στη Λάρισα η θερμοκρασία έφτασε στους 39,8 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννινα στους 39,2 και στη Λαμία τους 38,7.

{https://x.com/KolydasT/status/2079544238119833913}

Καύσωνας, αλλά και συνθήκες για καταιγίδες στα βόρεια

Για αύριο, Τετάρτη, η υψηλότερη θερμοκρασία αναμένεται να καταγραφεί στην Αργολίδα, σύμφωνα με δύο προγνωστικά μοντέλα. Το ECMWF Open- η εκτίμηση του οποίου είναι πιο ρεαλιστική σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά- προβλέπει μέγιστη τιμή περίπου 40,8 βαθμούς Κελσίου και το ICON-EU «ανεβάζει» τον υδράργυρο έως τους 43,6.

Δεν είναι όμως μόνο ο καύσωνας. Η Τετάρτη παρουσιάζει δύο όψεις, πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά και νότια και αυξημένη αστάθεια στα βορειοανατολικά, επισημαίνει ο μετεωρολόγος του STAR.

«Στα βόρεια προβλέπονται συνθήκες ευνοϊκές για την εκδήλωση τοπικά ισχυρών καταιγίδων, κυρίως στην περιοχή του Έβρου, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να συνοδευτούν από έντονη βροχόπτωση, αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα και ισχυρές ριπές ανέμου», συμπληρώνει στην ανάρτησή του.

{https://x.com/KolydasT/status/2079580016707342551}