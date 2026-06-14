Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, η ΚΝΕ ζητά την άμεση απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους της τραγωδίας.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, με την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ) να επαναφέρει το αίτημα για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΝΕ υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τρία χρόνια από το ναυάγιο που κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 600 ανθρώπους, η δικαστική διαδικασία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί στο αμπάρι του αλιευτικού σκάφους που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Πύλου.

Η Οργάνωση κάνει λόγο για σοβαρές ευθύνες και καταγγέλλει ότι τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τους χειρισμούς των αρμόδιων αρχών είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά. Όπως σημειώνει, η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα και τις οικογένειές τους.

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Αναλυτικά:

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«Τρία χρόνια συμπληρώνονται από το πολύνεκρο ναυάγιο-έγκλημα της Πύλου, χωρίς ακόμα να έχει ξεκινήσει η δίκη για την τιμωρία των ενόχων.

Πάνω από 600 άνθρωποι βρήκαν βασανιστικό θάνατο, ανάμεσα τους εκατοντάδες ανυπεράσπιστες γυναίκες και παιδιά που ήταν κλειδωμένα στο αμπάρι του μοιραίου αλιευτικού. Τα στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί για τις εγκληματικές πράξεις και παραλείψεις του Λιμενικού, είναι συντριπτικά.

Η πολιτική της καταστολής και των επαναπροωθήσεων, του εγκλωβισμού και της διαλογής, είναι το έδαφος όπου δρουν τα κυκλώματα των διακινητών. Αυτή η πολιτική έφερε τους πάνω από 10.500 νεκρούς στις θάλασσες της Μεσογείου στα τρία χρόνια που ακολούθησαν, το έγκλημα της Χίου με τους δεκάδες σκοτωμένους ανθρώπους. Αυτή η πολιτική ενισχύεται με το νέο βάρβαρο και ρατσιστικό Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που ψήφισαν από κοινού σοσιαλδημοκράτες, νεοφιλελεύθεροι και ακροδεξιοί.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ καλούν τον λαό να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην πολεμική εμπλοκή και την αλληλεγγύη του στους κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες, σε σύγκρουση με την πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων. Αυτός είναι ο δρόμος για να πάψουν οι θάλασσες να είναι υγρό νεκροταφείο και η χώρα μας αποθήκη ψυχών

Το έγκλημα δε θα ξεχαστεί. Απαιτούμε την τιμωρία των ενόχων».