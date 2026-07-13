Καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή.

Με ανακοίνωση για την υπόθεση του θανάτου του 20χρονου στο Άργος από πυρά αστυνομικών τοποθετήθηκε η ΚΝΕ, κάνοντας λόγο για «κρατική δολοφονία» και υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό δεν αποτελεί «ένα ακόμη μεμονωμένο συμβάν», αλλά αποτέλεσμα της πολιτικής που, όπως αναφέρει, ενισχύει την κρατική βία και καταστολή.

Η ΚΝΕ επισημαίνει ότι ο 20χρονος ήταν άοπλος όταν δέχθηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι και υπέκυψε λίγες ημέρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Παράλληλα, σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες της επιχείρησης, τη χρήση των υπηρεσιακών όπλων και τις αποφάσεις που οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Στην ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει «αδιανόητο» το γεγονός ότι μια αστυνομική καταδίωξη κατέληξε σε πολλαπλούς πυροβολισμούς εναντίον ενός άοπλου ανθρώπου, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη βαραίνει το κράτος και την πολιτική που, κατά την ίδια, νομιμοποιεί την κλιμάκωση της κρατικής καταστολής. Όπως αναφέρει, το περιστατικό προστίθεται στον μακρύ κατάλογο θυμάτων της αστυνομικής βίας.

Η ΚΝΕ απαιτεί να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, ενώ δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει, όπως αναφέρει, καμία προσπάθεια συγκάλυψης ή παραποίησης των γεγονότων.

Παράλληλα, απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο να παρουσιαστεί η υπόθεση ως αποτέλεσμα μιας «άτυχης στιγμής» ή μιας «κακής εκτίμησης», υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε πρόκληση απέναντι στη μνήμη του 20χρονου και στην κοινωνία.

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Τέλος, η οργάνωση υποστηρίζει ότι η κρατική καταστολή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ασκούμενης πολιτικής και όχι παρέκκλιση από την κανονικότητα, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση όλων των ευθυνών.

Παράλληλα, καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 11:30, στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή.