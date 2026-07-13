Οι τρεις ημερομηνίες-κλειδιά για χρέη σε Δημόσιο, ΕΦΚΑ, τράπεζες και servicers.

Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης των μέτρων για χρέη, δάνεια και προστασία της κύριας κατοικίας.

Συγκεκριμένα:

- πρώτη ανοίγει η ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η πλατφόρμα για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

- στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ, είτε προς το Δημόσιο είτε προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

- η τρίτη παρέμβαση ακολουθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, οπότε τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Πρόκειται για ένα πρόσθετο εργαλείο, το οποίο στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της προστασίας ευάλωτων νοικοκυριών που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους και κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, εφόσον διαθέτουν άλλο ακίνητο.

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Αιτήσειςστον Εξωδικαστικό

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τον μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, για αρχικές οφειλές 458,6 εκατ. ευρώ.

Σε υψηλό εξαμήνου έφτασαν και οι εκκινήσεις αιτήσεων, με 6.129 εγγραφές, ενώ σε 3.356 ανήλθαν οι οριστικές υποβολές αιτήσεων από οφειλέτες.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 64.406 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 19,67 δισ. ευρώ.

Ευάλωτοι οφειλέτες

Τον Ιούνιο, το 12,5% των ρυθμίσεων αφορούσε οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες και άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, από την έναρξη του μηχανισμού, 584 οφειλέτες έχουν πετύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, με αποτέλεσμα να προστατεύεται από πλειστηριασμούς η περιουσία και η κύρια κατοικία τους.

Διμερείς ρυθμίσεις χρεών με servicers

Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι διμερείς ρυθμίσεις με χρηματοδοτικούς φορείς. Τον Μάιο του 2026, οι τέσσερις μεγαλύτεροι servicers - Intrum, Cepal, DoValue και Qquant - προχώρησαν σε 4.821 ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 399,3 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των ρυθμίσεων αφορά στεγαστικά δάνεια.

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση

Αυξημένη είναι και η χρήση του myEGDIXlive από οφειλέτες με χρέη και «κόκκινα δάνεια».

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 24.796 ραντεβού, εκ των οποίων τα 16.501 αφορούσαν τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 3.886 ραντεβού για δάνεια σε ελβετικό φράγκο, 2.283 για γενικές πληροφορίες διαχείρισης οφειλών, 1.178 για όρους ένταξης και προστασίας ευάλωτων οφειλετών, καθώς και 948 για τον θέματα του Κώδικα Δεοντολογίας.

Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της σχετικής πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730) καθώς και στο τηλέφωνο 213.212.5730.