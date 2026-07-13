Οι Cepal, DoValue, Intrum και Qquant διαχειρίζονται σχεδόν το 90% των δανείων που βρίσκονται σήμερα σε εταιρείες διαχείρισης.

Ρυθμίσεις δανείων συνολικού ύψους 399,3 εκατ. ευρώ, που αφορούν 4.821 οφειλέτες, πραγματοποίησαν τον Μάιο του 2026 οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οι Cepal, DoValue, Intrum και Qquant διαχειρίζονται σχεδόν το 90% των δανείων που βρίσκονται σήμερα σε εταιρείες διαχείρισης, επί συνολικού χαρτοφυλακίου περίπου 80 δισ. ευρώ, γεγονός που τις καθιστά τους βασικούς παίκτες στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Η DoValue πρώτη σε αξία ρυθμίσεων

Από το σύνολο των ρυθμίσεων, η DoValue κατέγραψε τη μεγαλύτερη αξία, με συνολικές ρυθμίσεις 161,77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 87,47 εκατ. ευρώ προήλθαν από διμερείς συμφωνίες και 74,3 εκατ. ευρώ μέσω θεσμοθετημένων εργαλείων ρύθμισης. Ακολούθησε η Cepal με συνολικές ρυθμίσεις 136,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 44,84 εκατ. ευρώ αφορούσαν διμερείς ρυθμίσεις και 93,55 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν μέσω οργανωμένων μηχανισμών. Η Intrum προχώρησε σε ρυθμίσεις ύψους 51,42 εκατ. ευρώ, ενώ η Qquant σε 47,16 εκατ. ευρώ, σχεδόν στο σύνολό τους μέσω διμερών συμφωνιών.

Πάνω από 4.800 οφειλέτες ρύθμισαν τις οφειλές τους

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και ως προς τον αριθμό των οφειλετών. Η Cepal προχώρησε σε ρυθμίσεις για 1.414 οφειλέτες, εκ των οποίων 642 μέσω διμερών συμφωνιών και 767 μέσω θεσμοθετημένων εργαλείων. Η DoValue ρύθμισε οφειλές για 1.308 οφειλέτες (783 διμερείς και 525 μέσω μηχανισμών), η Intrum για 1.068 οφειλέτες (851 και 215 αντίστοιχα), ενώ η Qquant εξυπηρέτησε 1.031 οφειλέτες, σχεδόν αποκλειστικά μέσω διμερών ρυθμίσεων (997 περιπτώσεις).

Τα στεγαστικά δάνεια στο επίκεντρο των ρυθμίσεων

Η ανάλυση ανά κατηγορία δανείου δείχνει ότι το 53% της συνολικής αξίας των ρυθμίσεων του Μαΐου αφορά στεγαστικά δάνεια, επιβεβαιώνοντας ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα εξακολουθεί να καταγράφεται στην αναδιάρθρωση οφειλών που συνδέονται με την κατοικία. Στην Cepal, οι ρυθμίσεις στεγαστικών μέσω μηχανισμών ανήλθαν σε 62,06 εκατ. ευρώ, ενώ στη DoValue έφτασαν τα 70,04 εκατ. ευρώ. Η Qquant κατέγραψε ρυθμίσεις στεγαστικών ύψους 25,72 εκατ. ευρώ, ενώ στην Intrum η μεγαλύτερη κατηγορία ήταν τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με διμερείς ρυθμίσεις 16,43 εκατ. ευρώ και επιπλέον 10,43 εκατ. ευρώ μέσω οργανωμένων μηχανισμών.