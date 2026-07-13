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Ο Νίκος Χαρδαλιάς θα παρουσιαστεί την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της διοίκησης, με επίκεντρο τα 300+1 έργα και τις 50+1 παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,6 δισ. ευρώ.

Τον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της Περιφέρειας Αττικής θα κάνει αύριο, Τρίτη (14/7), ο Νίκος Χαρδαλιάς. Ο Περιφερειάρχης απευθύνει, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοιχτό κάλεσμα για την εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18:30, στο Ωδείο Αθηνών.

Στο βίντεο-κάλεσμα, ο Περιφερειάρχης τονίζει χαρακτηριστικά: «Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης», υπογραμμίζοντας ότι, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της σημερινής διοίκησης, προτεραιότητα αποτέλεσαν η καθημερινή παρουσία στο πεδίο, η σκληρή δουλειά και το μετρήσιμο αποτέλεσμα, μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές και εύκολες υποσχέσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της διοίκησης, με επίκεντρο τα 300+1 έργα και τις 50+1 παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,6 δισ. ευρώ, που υλοποιούνται, δημοπρατούνται ή ωριμάζουν και στους 66 Δήμους της Αττικής.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων και παρεμβάσεων που εκτείνεται σε όλους τους κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας και της ανάπτυξης της Αττικής, από την αντιπλημμυρική θωράκιση, την οδική ασφάλεια και την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, έως τα έργα κοινωνικής πολιτικής, την ενίσχυση του πρασίνου, τη διαχείριση αποβλήτων, τις παρεμβάσεις στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και μεγάλα έργα υπερτοπικής σημασίας που αλλάζουν την εικόνα και τη λειτουργία της Περιφέρειας.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό της διοίκησης για την επόμενη περίοδο, αναδεικνύοντας τόσο τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί όσο και τις προτεραιότητες των μηνών που ακολουθούν.

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Αναλυτικά το μήνυμα-κάλεσμα του Περιφερειάρχη Αττικής:

«Την 1η Ιανουαρίου του 2024 ξεκινήσαμε για να πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, την Αττική Μπροστά.

30 μήνες μετά, βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση αυτής της δημιουργικής πορείας.

Τώρα ήρθε η ώρα της λογοδοσίας.

Η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης στους πολίτες της Αττικής.

Το προηγούμενο διάστημα, επιλέξαμε να μιλάμε λιγότερο και να δουλεύουμε περισσότερο.

Βρεθήκαμε καθημερινά στο πεδίο. Και στις 66 όμορφες γειτονιές της Αττικής μας.

Χωρίς επικοινωνιακές φιέστες. Με μόνο στόχο το αποτέλεσμα.

Αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 6:30 το απόγευμα, στο Ωδείο Αθηνών, σας καλώ να δούμε όλα όσα πετύχαμε μαζί, αλλά και όσα έχουμε ακόμη μπροστά μας.

Σας ζητώ να είστε όλες και όλοι εκεί.

Γιατί η πιο μεγάλη μας δέσμευση δεν είναι όσα πετύχαμε.

Είναι όλα όσα έχουμε ακόμη να κάνουμε μαζί.

Μαζί θα κερδίσουμε το στοίχημα της ευθύνης. Το στοίχημα της συνέχειας. Το στοίχημα της συνέπειας.

Για να μπορούμε, κάθε μέρα, να σας κοιτάμε στα μάτια!».

{https://www.facebook.com/nhardalias/videos/27560879300271548}