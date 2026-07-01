«Καμπάνα» 1.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής μετά από έλεγχο στο ομώνυμα κατάστημα στο Smart Park.

Πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ επιβλήθηκε στην επιχείρηση LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (SINSAY), έπειτα από έλεγχο των αρμόδιων αρχών στο υποκατάστημα της εταιρείας στο εμπορικό πάρκο Smart Park στα Σπάτα.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε παράβαση των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Συγκεκριμένα, για το προϊόν «φουσκωτή πισίνα Splash and Sun 262×175×50 cm», το οποίο ήταν διαθέσιμο προς πώληση, δεν υπήρχε η προβλεπόμενη πινακίδα πώλησης με τις απαραίτητες πληροφορίες προς τον καταναλωτή.

Η έλλειψη της πινακίδας θεωρείται παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 2A της υπουργικής απόφασης για την κωδικοποίηση των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.