Το πρόστιμο είχε επιβληθεί επειδή ο φορολογούμενος δεν ανταποκρίθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 15 ημερών σε ηλεκτρονική πρόσκληση της ΑΑΔΕ για την προσκόμιση δικαιολογητικών που αφορούσαν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Την ακύρωση προστίμου ύψους 100 ευρώ που είχε επιβληθεί σε φορολογούμενο αποφάσισε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), κάνοντας δεκτή ενδικοφανή προσφυγή του πολίτη και κρίνοντας ότι η επιβολή της κύρωσης αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης.

Το πρόστιμο είχε επιβληθεί επειδή ο φορολογούμενος δεν ανταποκρίθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 15 ημερών σε ηλεκτρονική πρόσκληση της ΑΑΔΕ για την προσκόμιση δικαιολογητικών που αφορούσαν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Στην προσφυγή του, ο πολίτης υποστήριξε ότι το απαιτούμενο δικαιολογητικό ήταν ήδη αναρτημένο στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και ότι δεν έλαβε ποτέ γνώση της σχετικής ειδοποίησης από τη φορολογική αρχή.

Από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι, παρά τη μη προσκόμιση των δικαιολογητικών, η αρμόδια ΔΟΥ προχώρησε τελικά στην αποδοχή και εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης, χωρίς να απορρίψει το αίτημα μεταβολής κατοικίας και δήλωσης φιλοξενίας που είχε υποβάλει ο φορολογούμενος.

Η ΔΕΔ έκρινε ότι η μεταγενέστερη αποδοχή της δήλωσης από τη φορολογική διοίκηση αποδεικνύει πως τα δηλωθέντα στοιχεία έγιναν ουσιαστικά αποδεκτά, χωρίς να θεωρηθεί αναγκαία η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών. Ως εκ τούτου, η αποδιδόμενη διαδικαστική παράβαση κατέστη χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο και το πρόστιμο έπρεπε να ακυρωθεί.

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Με την απόφασή της, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μηδένισε την οριστική φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντος, διαγράφοντας πλήρως το πρόστιμο των 100 ευρώ που είχε επιβληθεί από τη ΔΟΥ.