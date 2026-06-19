Ο νομικός κόσμος ύψωσε ισχυρό τείχος απέναντι στην αμφισβήτηση που τεχνηέντως επιχειρείται στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

Διευκρινίσεις ως προς «τη διάρκεια της χρονικής περιόδου εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης», προκειμένου «οι ΕΔΑΔΠ να μπορέσουν να εφαρμόσουν ουσιαστικά και τεχνικά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου», ζητά η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, επισημαίνοντας ότι μέχρι τότε οι οφειλέτες του ν. 3869/2010 καλούνται «να συνεχίσουν να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης».

Όπως έγραψε νωρίτερα το Dnews, ο νομικός κόσμος ύψωσε ισχυρό τείχος απέναντι στην αμφισβήτηση που τεχνηέντως επιχειρείται στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Καθηγητές Πανεπιστημίου, δικηγόροι και εκπρόσωποι κομμάτων, έδωσαν ηχηρή απάντηση στην προσπάθεια που γίνεται τις τελευταίες ημέρες από την κυβέρνηση και τις τράπεζες να αλλοιωθεί η ιστορική, όπως τη χαρακτήρισαν, απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010).

Αντικρούοντας κάθε επιχείρημα που έχει ως μοναδικό στόχο να μειώσει τη σημασία της απόφασης η οποία ελήφθη, μετά την πιλοτική δίκη στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όλοι οι νομικοί ξεκαθάρισαν σε όλους τους τόνους πως η κρίση των ανωτάτων δικαστών είναι σαφής και η παραβίασή της παράγει ποινικές συνέπειες.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το ρεπορτάζ της Ντίνας Τσουκαλά.

Η ανακοίνωση της ΕΕΔΑΔΠ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου επί προδικαστικού ερωτήματος σχετικά με το ν. 3869/2010, συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) και κατέληξε ομόφωνα στις παρακάτω αποφάσεις, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) σέβονται απολύτως και συμμορφώνονται πλήρως με την υπ' αριθμ. 6/2026 απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε ότι ο εκτοκισμός των ρυθμίσεων του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Η κρίση αυτή της Πλήρους Ολομέλειας είναι εφαρμοστέα από τις ΕΔΑΔΠ άμεσα και χωρίς καμία επιφύλαξη ως προς την ουσία της.

2. Οι ΕΔΑΔΠ έχουν θεσμική και νομική υποχρέωση επακριβούς προσδιορισμού των οφειλών και είσπραξής τους. Η υποχρέωση αυτή, την οποία ανέλαβαν με την υπογραφή των συμβάσεων διαχείρισης των απαιτήσεων εντός των τιτλοποιήσεων του σχεδίου «Ηρακλής» είναι σύμφυτη με την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων, οι οποίοι έχουν αναδεχθεί και το τελικό βάρος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (ΟλΑΠ 6/2026) καθιστά σαφές ότι για τα δάνεια που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 9 ν. 3869/2010 η δέουσα μέθοδος υπολογισμού των τόκων είναι ο εκτοκισμός στη δόση και όχι τοκοχρεολυτικά στο κεφάλαιο, το οποίο καθορίζει η σχετική δικαστική απόφαση. Κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ωστόσο, έχει προκύψει ζήτημα ως προς την διάρκεια της χρονικής περιόδου εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης, ως προς το οποίο έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις από νομικούς και επαγγελματικούς φορείς. Το ζήτημα αυτό χρήζει αποσαφήνισης προκειμένου οι ΕΔΑΔΠ να μπορέσουν να εφαρμόσουν ουσιαστικά και τεχνικά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

4. Μέχρι τη διευκρίνιση του ζητήματος αυτού, οι Εταιρίες Διαχείρισης (ΕΔΑΔΠ) καλούν τους οφειλέτες του ν. 3869/2010 να συνεχίσουν να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης.