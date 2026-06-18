Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά την απόφαση για τους τόκους των δανείων που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η νομική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τους τόκους των δανείων τα οποία έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.

«Η εφαρμογή της υπ΄αριθ. 6/2026 απόφασης της ΟλΑΠ για τον τρόπο εκτοκισμού των ρυθμίσεων του ν.3869/10», είναι το θέμα της εκδήλωσης, με αναλυτική παρουσίαση, ουσιαστικές και δικονομικές πτυχές, αξιολόγηση, συνέπειες, προοπτικές.

Δείτε live τη νομική εκδήλωση του ΔΣΑ

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος και η πρώην υπουργός, ομ. καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Λούκα Κατσέλη.

Εισηγητές θα είναι οι:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στέλιος Σταματόπουλος, καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, παραστάς δικηγόρος στη δίκη

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, παραστάς δικηγόρος στη δίκη

Γεώργιος Μεντής, καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, γνωμοδοτήσας καθηγητής στη δίκη

Παναγιώτης Νικολόπουλος, αν. καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, παραστάς δικηγόρος στη δίκη

Δημήτριος Σκαρίπας, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, παραστάς δικηγόρος στη δίκη

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Δημήτριος Λυρίτσης, μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ και παραστάς δικηγόρος στη δίκη.