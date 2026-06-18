Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η νομική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τους τόκους των δανείων τα οποία έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.
«Η εφαρμογή της υπ΄αριθ. 6/2026 απόφασης της ΟλΑΠ για τον τρόπο εκτοκισμού των ρυθμίσεων του ν.3869/10», είναι το θέμα της εκδήλωσης, με αναλυτική παρουσίαση, ουσιαστικές και δικονομικές πτυχές, αξιολόγηση, συνέπειες, προοπτικές.
Δείτε live τη νομική εκδήλωση του ΔΣΑ
Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος και η πρώην υπουργός, ομ. καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Λούκα Κατσέλη.
Εισηγητές θα είναι οι:
- Στέλιος Σταματόπουλος, καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, παραστάς δικηγόρος στη δίκη
- Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, παραστάς δικηγόρος στη δίκη
- Γεώργιος Μεντής, καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, γνωμοδοτήσας καθηγητής στη δίκη
- Παναγιώτης Νικολόπουλος, αν. καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, παραστάς δικηγόρος στη δίκη
- Δημήτριος Σκαρίπας, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, παραστάς δικηγόρος στη δίκη
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Δημήτριος Λυρίτσης, μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ και παραστάς δικηγόρος στη δίκη.