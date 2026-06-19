Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για την ακρόαση των υποψηφίων που διεκδικούν την προεδρί του Αρείου Πάγου.

Στην ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι «τα όσα συνέβησαν στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, που είχε ως αντικείμενο την ακρόαση των υποψηφίων για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, αποτελούν ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την τακτική χειραγώγησης που ασκεί εδώ και επτά χρόνια στον θεσμό της Δικαιοσύνης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι από τους 11 αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου εμφανίστηκαν στη διαδικασία μόλις πέντε, ενώ από τους 14 αρεοπαγίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου προσήλθαν μόνο επτά.

Παράλληλα, σημειώνει ότι δύο αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου απέστειλαν επιστολές, μέσω των οποίων εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους σχετικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να παρακάμψει την υφιστάμενη ιεραρχία κατά την επιλογή της νέας ηγεσίας.

Ανάγκη για ενίσχυση της ανεξαρτησίας των θεσμών

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν ότι «η δυσαρέσκεια στην ηγεσία της Δικαιοσύνης για τις πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει φουντώσει», ενώ υποστηρίζει πως οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο πεδίο της Δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

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Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ακόμη ότι «η συγκάλυψη των δεκάδων σκανδάλων και η χειραγώγηση δεν μπορούν πλέον να γίνουν αποδεκτές», επαναφέροντας τις αιτιάσεις του περί κυβερνητικών παρεμβάσεων στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως «το αίτημα για μια προοδευτική κυβέρνηση που θα αφήσει τη Δικαιοσύνη ελεύθερη να πράξει το έργο της γίνεται πλέον όλο και πιο επιτακτικό», καλώντας σε πολιτική αλλαγή και σε ενίσχυση της ανεξαρτησίας των θεσμών.