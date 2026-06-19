Στη διάσκεψη προσήλθαν μόλις 11 από τους 27 καλεσμένους δικαστικούς λειτουργούς. Πέντε αντιπρόεδροι και δέκα αρεοπαγίτες δεν έδωσαν το «παρών».

Τους δικαστικούς λειτουργούς Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, Σωκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα κατέταξε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής στις τρεις πρώτες θέσεις για την ανάληψη της προεδρίας του Αρείου Πάγου, ενόψει της αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης της νυν προέδρου, Αναστασίας Παπαδοπούλου.

Κατά τη σχετική ψηφοφορία στην Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε τη μεγαλύτερη στήριξη, συγκεντρώνοντας 15 ψήφους. Ακολούθησαν ο Σωκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους και ο Παναγιώτης Βενιζελέας με 9.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ήρθε πρώτος και κατά την εσωτερική ψηφοφορία των ανώτατων δικαστικών που έλαβε χώρα στις αρχές του μήνα, λαμβάνοντας 58 ψήφους από τους συναδέλφους του.

Ηχηρές απουσίες και αιχμές

Ωστόσο, η συμμετοχή των δικαστικών ήταν περιορισμένη, καθώς πέντε αντιπρόεδροι και δέκα αρεοπαγίτες δεν προσήλθαν στις ακροάσεις. Στη διαδικασία ακρόασης είχαν προσκληθεί συνολικά 27 δικαστικοί λειτουργοί, εκ των οποίων εννέα αντιπρόεδροι και 18 αρεοπαγίτες. Τελικά, ενώπιον της Διάσκεψης εμφανίστηκαν μόλις 11. Από τους εννέα αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, οι πέντε δεν παρέστησαν.

Τρεις εξ αυτών επικαλέστηκαν προσωπικά κωλύματα, ενώ δύο ακόμη, μέσω επιστολών τους, επισήμαναν ότι υπάρχουν αρχαιότεροι συνάδελφοί τους στην επετηρίδα, οι οποίοι προηγούνται στην ιεραρχική τάξη. Η στάση αυτή ερμηνεύτηκε από κάποιους ως έκφραση δυσαρέσκειας απέναντι στην εκτελεστική εξουσία.

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Μάλιστα ο Αθανάσιος Θεοφάνης σε επιστολή του, άφησε αιχμές για τον Γιώργο Φλωρίδη σημειώνοντας πως «ο κύριος επί της Δικαιοσύνης υπουργός επιθυμεί, την πλήρωση της ως άνω θέσεως, την επιλογή προσώπου με μεγάλο υπόλοιπο θητείας κατ’ αντίθεση προς την περυσινή επιλογή του».

Βουλευτές της αντιπολίτευσης σχολίαζαν δηκτικά πως η επιλογή Λυμπερόπουλου, πληροί απολύτως τα «κριτήρια» της κυβέρνησης.

Στο υπουργικό η τελευταία λέξη

Η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων για τη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Την τελική απόφαση θα λάβει οπως προβλέπεται το υπουργικό συμβούλιο.

Στο τέλος της άλλη εβδομάδας, την άλλη Πέμπτη και Παρασκευή δηλαδή, η διαδικασία θα επαναληφθεί με την ακρόαση των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου τον νέο εισαγγελέα καθώς και ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας συνταξιοδοτείται σε λίγες ημέρες.

ΕΛΑΣ: Καταγγελία για «θεσμικό φιάσκο»

«Η σημερινή διαδικασία ακρόασης των υποψηφίων για την ηγεσία του Αρείου Πάγου κατέληξε σε ένα πρωτοφανές θεσμικό φιάσκο με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ αποδίδει την ευθύνη στην κυβέρνηση τυποστηρίζοντας ότι η διαδικασία έχει απαξιωθεί και έχει μετατραπεί σε «προσχηματική τελετουργία», ενώ γίνεται αναφορά και σε διαρροές περί «φαβορί» που, κατά την άποψη του κόμματος, ενισχύουν την εντύπωση προειλημμένων αποφάσεων.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατάφερε να μετατρέψει μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε προσχηματική τελετουργία. Οι συνεχείς διαρροές περί «φαβορί» έχουν δημιουργήσει την εύλογη πεποίθηση ότι οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί. Η μαζική αποχή των υποψηφίων συνιστά ηχηρή αποδοκιμασία των κυβερνητικών χειρισμών και βαρύ πλήγμα στο αφήγημα περί σεβασμού των θεσμών».

Καταλήγοντας τονίζεται ότι «ησημερινή εικόνα δεν εκθέτει τη Δικαιοσύνη. Εκθέτει την κυβέρνηση που, με τις παρεμβάσεις και τις μεθοδεύσεις της, έχει οδηγήσει ακόμη και τους ίδιους τους ανώτατους δικαστές να αμφισβητούν το κύρος της διαδικασίας επιλογής της ηγεσίας τους. Η υπονόμευση των θεσμών φέρει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας».