Στην απόφαση του ΑΠ για τον νόμο Κατσέλη είχαν μειοψηφίσει 8 Αρεοπαγίτες και 4 Αντιπρόεδροι, μεταξύ των οποίων οι Παν. Λυμπερόπουλος και Αικατερίνη Χονδρορίζου. Ανώτατοι Δικαστές μιλούν και για «ευτελισμό των θεσμών και καταρράκωση του κράτους Δικαίου».

Ο «εκλεκτός» της κυβέρνησης που προαλείφεται για πρόεδρος του Αρείου Πάγου και νυν αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος είχε μειοψηφήσει στην ιστορική απόφαση που ελήφθη πρόσφατα από την Ολομέλεια για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Το όνομα του κ. Λυμπερόπουλου περιλαμβάνεται στη λίστα των 4 αντιπροέδρων οι οποίοι μαζί με άλλους οκτώ αρεοπαγίτες είχαν την άποψη ότι η υπόθεση δεν πρέπει να κριθεί από τον Άρειο Πάγο, με ένα σκεπτικό, που, όπως τόνισαν χθες έγκριτοι νομικοί, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στα γραφεία του ΔΣΑ, αποτελεί «μομφή στη σκέψη και την κρίση των υπόλοιπων αρεοπαγιτών, δίνοντας το έναυσμα στην κυβέρνηση να προσπαθήσει την αλλοίωση της απόφασης».

Ο κ. Λυμπερόπουλος ωστόσο προκρίθηκε να αναλάβει νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, κατά τη σχετική ψηφοφορία στην Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, συγκεντρώνοντας 15 ψήφους αφήνοντας πίσω τον έτερο αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σωκράτη Πλαστήρα με 10 ψήφους. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο κ. Πλαστήρας ήταν ο εισηγητής στη υπόθεση των δανείων του νόμου Κατσέλη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου και η εισήγησή του αποτέλεσε τη «νομική βάση» της απόφασης.

«Βουτιά» στην επετηρίδα

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι ηχηρές απουσίες οι οποίες παρατηρήθηκαν κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποτυπώνουν τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στο Ανώτατο Δικαστήριο. Και αυτό γιατί, η ενδεχόμενη επιλογή του κ. Λυμπερόπουλου η οποία εμμέσως πλην σαφώς προοιωνίζεται, θεωρείται «βουτιά» στην επετηρίδα. Δεν είναι άλλωστε λίγοι εκείνοι που μιλούν για ευτελισμό των θεσμών και καταρράκωση του κράτους Δικαίου στην περίπτωση που επιλεγεί τελικά ο κ. Λυμπερόπουλος, κατά παράβαση της επετηρίδας.

Σε αυτό το πνεύμα ήταν άλλωστε και οι επιστολές που απέστειλαν οι Μιχάλης Αποστολάκης και Αθανάσιος Θεοφάνης, τονίζοντας πως υπάρχουν αρχαιότεροι συνάδελφοι τους για το συγκεκριμένη θέση. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν στην επιστολή του ο κ. Θεοφάνης ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν ενδιαφέρεται για τη θέση αφού δεν είναι η «επιλογή» του υπουργού υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ο οποίος προτιμά άλλον υποψήφιο «με μεγάλο υπόλοιπο θητείας, κατ΄ αντίθεση με την περυσινή επιλογή του», υπονοώντας τον κ. Λυμπερόπουλο.

Την ενόχλησή του δεν έκρυψε ούτε ο κ. Αποστολάκης ο οποίος ανέφερε ότι δεν θα προσέλθει στη συνεδρίαση «ενόψει της ύπαρξης αρχαιότερων εμού και προηγουμένων στην επετηρίδα συναδέλφων, που ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το ερώτημα είναι βέβαια πως μπορεί να εκφραστεί στη συνέχεια η δυσαρέσκεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ανώτατου Δικαστήριο εφόσον αναλάβει τα «ηνία» του Αρείου Πάγου ο κ. Λυμπερόπουλος.

Η ψηφοφορία στη Βουλή

Κατά τη σχετική ψηφοφορία στην Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε τη μεγαλύτερη στήριξη, συγκεντρώνοντας 15 ψήφους. Ακολούθησαν ο Σωκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους και ο Παναγιώτης Βενιζελέας με 9.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ήρθε πρώτος και κατά την εσωτερική ψηφοφορία των ανώτατων δικαστικών που έλαβε χώρα στις αρχές του μήνα, λαμβάνοντας 58 ψήφους από τους συναδέλφους του.

Στο υπουργικό η τελευταία λέξη

Η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων για τη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Την τελική απόφαση θα λάβει οπως προβλέπεται το υπουργικό συμβούλιο.

Στο τέλος της άλλη εβδομάδας, την άλλη Πέμπτη και Παρασκευή δηλαδή, η διαδικασία θα επαναληφθεί με την ακρόαση των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου τον νέο εισαγγελέα καθώς και ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας συνταξιοδοτείται σε λίγες ημέρες.

ΕΛΑΣ: Καταγγελία για «θεσμικό φιάσκο»

«Η σημερινή διαδικασία ακρόασης των υποψηφίων για την ηγεσία του Αρείου Πάγου κατέληξε σε ένα πρωτοφανές θεσμικό φιάσκο με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ αποδίδει την ευθύνη στην κυβέρνηση τυποστηρίζοντας ότι η διαδικασία έχει απαξιωθεί και έχει μετατραπεί σε «προσχηματική τελετουργία», ενώ γίνεται αναφορά και σε διαρροές περί «φαβορί» που, κατά την άποψη του κόμματος, ενισχύουν την εντύπωση προειλημμένων αποφάσεων.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατάφερε να μετατρέψει μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε προσχηματική τελετουργία. Οι συνεχείς διαρροές περί «φαβορί» έχουν δημιουργήσει την εύλογη πεποίθηση ότι οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί. Η μαζική αποχή των υποψηφίων συνιστά ηχηρή αποδοκιμασία των κυβερνητικών χειρισμών και βαρύ πλήγμα στο αφήγημα περί σεβασμού των θεσμών».

Καταλήγοντας τονίζεται ότι «ησημερινή εικόνα δεν εκθέτει τη Δικαιοσύνη. Εκθέτει την κυβέρνηση που, με τις παρεμβάσεις και τις μεθοδεύσεις της, έχει οδηγήσει ακόμη και τους ίδιους τους ανώτατους δικαστές να αμφισβητούν το κύρος της διαδικασίας επιλογής της ηγεσίας τους. Η υπονόμευση των θεσμών φέρει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας».

ΣΥΡΙΖΑ: Η συγκάλυψη των δεκάδων σκανδάλων και η χειραγώγηση δεν μπορούν πλέον να γίνουν αποδεκτές

«Τα όσα συνέβησαν στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, που είχε ως αντικείμενο την ακρόαση των υποψηφίων για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, αποτελούν ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την τακτική χειραγώγησης που ασκεί εδώ και επτά χρόνια στον θεσμό της Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση εμφανίστηκαν μόλις 5 από τους 11 αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ενώ, από τους 14 Αρεοπαγίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου προσήλθαν μόνο οι 7. Πέραν των παραπάνω ηχηρών απουσιών, δύο αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου έστειλαν επιστολές, με τις οποίες επέκριναν την κυβέρνηση για την πρόθεσή της να παρακάμψει την ιεραρχία και να επιλέξει κάποιον που δεν ανήκει στους αρχαιότερους των δικαστικών λειτουργών.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως η δυσαρέσκεια στην ηγεσία της Δικαιοσύνης για τις πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει φουντώσει. Η συγκάλυψη των δεκάδων σκανδάλων και η χειραγώγηση δεν μπορούν πλέον να γίνουν αποδεκτές. Το αίτημα για μια προοδευτική κυβέρνηση που θα αφήσει τη Δικαιοσύνη ελεύθερη να πράξει το έργο της γίνεται πλέον όλο και πιο επιτακτικό».