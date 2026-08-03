Ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την φωτιά στην Ηλεία.

«Μάχη» με τη φωτιά σε δύο πύρινα μέτωπα στην Ηλεία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τη φορά αυτή, από τις 15:00 φλέγεται δασική έκταση στη Λαμπεία. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν μέρος 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σήμερα, η περιοχή έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 3). Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας Για τη διερεύνηση των συνθηκών, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας σύμφωνα με το ilialive.gr.

Μέτωπο και στο Τραγανό

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Τραγανό κυρίως σε αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 3 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:15 Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα). Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πηνειού. Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας





