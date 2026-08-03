Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Τραγανού, στον δήμο Πηνειού.

Εντολή να κλείσει η εθνική οδός Πύργου - Πατρών δόθηκε πριν από λίγο καθώς οι φλόγες από τη φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στην Ηλεία έχει φτάσει στο δρόμο.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Τραγανού, στον δήμο Πηνειού και σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 8 οχήματα με μία ομάδα πεζοπόρων ενώ στην κατάσβεση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πηνειού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική υπηρεσία πρόκειτια για μία «ανοιχτή» φωτιά, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες πληρφορίες για δυνατούς ανέμους στην περιοχή. Η φωτιά σύμφωνα με την ίδια πηγή δεν καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Λόγω της φωτιάς, γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας γίνεται μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο.

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