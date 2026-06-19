Οι εταιρείες επισημαίνουν ότι, παρά τη σαφή κατεύθυνση της απόφασης ως προς τη μέθοδο υπολογισμού των τόκων, παραμένει ανοιχτό ζήτημα σχετικά με τη χρονική διάρκεια εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης.

Την πλήρη συμμόρφωσή τους με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) ανακοίνωσαν οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers), μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εταιρείες αποδέχονται πλήρως την κρίση του ανώτατου δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ο εκτοκισμός των ρυθμίσεων του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 πρέπει να υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα και χωρίς καμία επιφύλαξη ως προς την ουσία της.

Οι servicers υπογραμμίζουν παράλληλα ότι έχουν θεσμική και νομική υποχρέωση για τον ακριβή προσδιορισμό και την είσπραξη των απαιτήσεων που διαχειρίζονται, στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής». Όπως αναφέρουν, η υποχρέωση αυτή συνδέεται άμεσα με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων, οι οποίοι φέρουν τελικά το βάρος των κρατικών εγγυήσεων.

Ωστόσο, οι εταιρείες επισημαίνουν ότι, παρά τη σαφή κατεύθυνση της απόφασης ως προς τη μέθοδο υπολογισμού των τόκων, παραμένει ανοιχτό ζήτημα σχετικά με τη χρονική διάρκεια εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης. Για το συγκεκριμένο θέμα, όπως σημειώνεται, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές νομικές ερμηνείες και απόψεις από επαγγελματικούς φορείς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω αποσαφήνισή του προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως και τεχνικά η απόφαση του Αρείου Πάγου.

Μέχρι να δοθούν οι σχετικές διευκρινίσεις, οι εταιρείες διαχείρισης καλούν τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη να συνεχίσουν κανονικά την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας δόσης τους.

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Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Την ίδια ώρα, στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται οι εγχώριοι servicers μειώθηκε κατά 117 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση δανείων διαμορφώθηκε στα 79,595 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, έναντι 79,712 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Στην κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων, η ονομαστική αξία υποχώρησε στα 27,8 δισ. ευρώ από 27,869 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 40 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 27,798 δισ. ευρώ. Από αυτά, 9,648 δισ. ευρώ αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μείωση καταγράφηκε και στα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, τα οποία υποχώρησαν κατά 35 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 10,093 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η ονομαστική αξία των δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 13 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 41,702 δισ. ευρώ. Στο εσωτερικό της κατηγορίας, τα καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 45 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 16,242 δισ. ευρώ, ενώ τα στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν κατά 50 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενα στα 25,133 δισ. ευρώ.