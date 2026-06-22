Για όγδοη ημέρα παραμένει η Μάρω Κοντού στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες η Μάρω Κοντού, με τις πληροφορίες να θέλουν την εξέλιξη της υγείας τη να έχει σταθεροποιηθεί.

Η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, παραμένει στο νοσοκομείο της Αθήνας για όγδοη ημέρα, στην καρδιολογική πτέρυγα ύστερα από πτώση που υπέστη στο σπίτι της.

Μέσα από το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», έγινε γνωστό ότι η κατάστασή της παραμένει σταθερή και απαιτείται χρόνος για την ανάρρωσή της.

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Παράλληλα, την Κυριακή 21 Ιουνίου γιόρτασε τα 92α γενέθλιά της και το Στούντιο Κλεισθένης, θέλησε να της χαρίσει της δικές του ευχές, αναρτώντας μία σπάνια φωτογραφία της στα social media.

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Στη σχετική λεζάντα αναφέρει: «Χρόνια πολλά με υγεία και περαστικά στην υπέροχη Μάρω Κοντού η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Με αγάπη από το @studio_kleisthenis και μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον μετρ του είδους Κλεισθένη!».

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Την περασμένη Τρίτη, η ίδια είχε μιλήσει για την κατάσταση της υγείας της και τους λόγους νοσηλείας της στην εκπομπή Live News, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν δίνει μάχη για τη ζωή της. Στην πραγματικότητα αντιμετώπισε ένα ατύχημα στο σπίτι της, το οποίο και προκάλεσε την προσωρινή ανησυχία. Η ίδια, εμφανίστηκε καθησυχαστική, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η πτώση της προκάλεσε κάταγμα στο πόδι, κάκωση στο αριστερό ισχίο, καθώς και κάταγμα σε πλευρό κοντά στον πνεύμονα.