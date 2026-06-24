Συνελήφθη ο 90χρονος που υποστήριξε ότι είναι συγγενής της Μάρως Κοντού.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» το βράδυ της Τετάρτης, όταν διαπιστώθηκε ότι ένας 90χρονος, που ήθελε να επισκεφθεί τη Μάρω Κοντού, είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος εμφανίστηκε στην είσοδο του νοσοκομείου κρατώντας μια γλάστρα και ένα κουτί. Είπε στον άνδρα της ασφάλειας πως είναι συγγενής της Μάρω Κοντού- η οποία νοσηλεύεται στο «Αττικόν» για δέκατη ημέρα- και δήλωσε ότι ήθελε να την επισκεφθεί στο δωμάτιό της.

Ωστόσο, ο άνδρας της ασφάλειας θεώρησε ύποπτη τη συμπεριφορά του 90χρονου και άνοιξε το κουτί, διαπιστώνοντας ότι περιείχε μαχαίρι. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο ηλικιωμένος, ο οποίος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου.

Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο έπειτα από πτώση

Η Μάρω Κοντού, που στις 21 Ιουνίου γιόρτασε τα 92α γενέθλιά της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» από την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά την ανησυχία για την υγεία της, που προκάλεσε η είδηση της εισαγωγής της στο νοσοκομείο, η αγαπημένη ηθοποιός εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News του Mega, στις 16 Ιουνίου, ανέφερε ότι γλίστρησε και έπεσε, με συνέπεια να υποστεί κάκωση στο αριστερό ισχίο και κάταγμα σε ένα πλευρό. Ξεκαθάρισε πως δεν κινδυνεύει η ζωή της και πως δεν αντιμετωπίζει καρδιολογικό πρόβλημα.

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