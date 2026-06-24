Δύο γυναίκες από τη Λευκορωσία συνελήφθησαν στα Χανιά μετά από επεισόδιο εντός πτήσης από τη Βαρσοβία, ενώ η μία επιτέθηκε σε αστυνομικό μετά την προσγείωση.

Με χειροπέδες κατέληξαν δύο γυναίκες που επέβαιναν σε πτήση από Βαρσοβία προς Χανιά, καθώς προκάλεσαν έντονη αναστάτωση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για δύο γυναίκες ηλικίας 45 και 47 ετών από τη Λευκορωσία, οι οποίες φώναζαν και κάπνιζαν μέσα στο αεροπλάνο και δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις του προσωπικού.

Όταν το αεροπλάνο προσγιεώθηκε στα Χανιά, αστυνομικοί περίμεναν προκειμένου να συλλάβουν τις δύο γυναίκες. Η μία από τις δύο γυναίκες επιτέθηκε σε κατάσταση αμόκ σε έναν αστυνομικό με κλωτσίες και μπουνιές, με αποτέλεσμα να τον στείλει στο νοσοκομείο με κάταγμα στο χέρι.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.