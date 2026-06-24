Οι αρχές περιμένουν τις απαντήσεις από την νεκροψία -νεκροτομή.

Σοκ έχει προκαλέσει στα Κουφονήσια ο αιφνίδιος θάνατος μιας 23χρονης η οποία κατέληξε υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το cyclades24.gr η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Λίγο πριν το περιστατικό είχε βγει για φαγητό και διασκέδαση, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα υγείας ή ανησυχητικό σύμπτωμα. Λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε, προκαλώντας αναστάτωση σε παρευρισκόμενους και άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών και του υγειονομικού προσωπικού.

1,5 ώρα προσπαθούσαν να την επαναφέρουν

Οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου του νησιού προχώρησαν σε προσπάθειες ανάνηψης που διήρκεσαν περίπου μιάμιση ώρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, έχουν ληφθεί καταθέσεις από άτομα που βρίσκονταν μαζί της τις τελευταίες ώρες, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν μετά τη νεκροψία – νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.