Η άτυχη 33χρονη άφησε την τελευταία της πνοή χθες στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας.

Μια νέα τραγωδία με 33χρονη νεκρή λεχώνα συγκλονίζει το πανελλήνιο λίγες μόλις μέρες μετά την απώλεια της επίσης λεχώνας 36χρονης ιατρού στη Λέσβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, η 33χρονη άφησε την τελευταία της πνοή χθες στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας, χτυπημένη από βαρύτατη λοίμωξη, λίγο αφότου είχε φέρει στον κόσμο το παιδί της. Η 33χρονη γυναίκα, η οποία διέμενε μόνιμα στο Δίστομο με την οικογένειά της, είχε εισαχθεί στη μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου Λιβαδειάς, όπου γέννησε ένα υγιέστατο μωρό.

Σύμφωνα με τo MEGA η γυναίκα την Τετάρτη πήγε με προγραμματισμένη καισαρική να γεννήσει το δεύτερο παιδί της. Μετά από λίγες ώρες παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ωστόσο ο οργανισμός της δεν άντεξε και, δυστυχώς, χθες το απόγευμα κατέληξε.

Προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις στην οικογένεια για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν την 33χρονη στον θάνατο τόσο ξαφνικά, σήμερα διενεργείται νεκροψία – νεκροτομή. Οι πρώτες ενδείξεις από τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό, είναι ότι υπήρξαν επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού.

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