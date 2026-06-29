Όσα δήλωσε η Κατερίνα Γερονικολού στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Για τη συνεργασία της, αλλά και τη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη μίλησε η Κατερίνα Γερονικολού σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός η συνεργασία τους πάνω στη σκηνή διέπεται από αρμονία, ενώ για εκείνη είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι μοιράζονται το άγχος πριν από την παράσταση και την επιτυχία αμέσως μετά: «Το κλίμα στο αμάξι είναι λίγο πιο ‘σήμερα έχουμε κόσμο, έκανα πρόβα’. Το βράδυ είναι πιο θριαμβευτικό. Είναι ωραία συνθήκη. Θα έλεγα ‘ναι’ και σε μία επόμενη πρόταση αν ήταν και ο Γιάννης, αλλά δεν σημαίνει ότι θα συνεργάζομαι μόνο με το Γιάννη. Υπάρχουν εξαιρετικοί ηθοποιοί που ανυπομονώ να συνεργαστώ», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, απάντησε στα ερωτήματα σχετικά με το πώς ήταν ο σύντροφός της στο κομμάτι της παρουσίασης, καθώς ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε για πρώτη φορά σε αυτή τη θέση μέσα από το ταξιδιωτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΙ «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

«Πάντα υπάρχουν θετικά και αρνητικά σχόλια. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Αυτή είναι η δουλειά μας. Κρινόμαστε. Νομίζω έχει ‘δυνατό στομάχι’, το κάνει έτσι και αλλιώς πολύ καλά. Το κάνει καλά. Δεν ξέρω αν το ξέρει, αλλά το κάνει όντως πολύ καλά γιατί είναι αυθεντικός, έχει χιούμορ, είναι ο εαυτός του. Οπότε, αυτό που χρειάζεται για την τηλεόραση πιστεύω ότι το έχει», τόνισε η Κατερίνα Γερονικολού.

Κατερίνα Γερονικολού – Η απάντηση για τη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Σε δεύτερο χρόνο η ηθοποιός ρωτήθηκε για τους λόγους που είναι πιθανό να έρθει σε ρήξη με τον σύντροφό της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κυρίως γιατί είμαστε διαφορετικοί. Για το σπίτι, το πρόγραμμα, μετά από πολύ καιρό κιόλας βαριέσαι να τσακωθείς. Τον έχεις αποδεχθεί τον άλλον με τα καλά του και τα κακά του».

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Κλείνοντας μάλιστα, αναφέρθηκε στο κομμάτι του ανταγωνισμού στα πλαίσια της δουλειάς, παραθέτοντας την δική της οπτική: «Έχω κάνει πολύ καλές φιλίες από τον χώρο. Δεν έχω τραύματα ανταγωνισμό. Ίσως οι άνδρες είναι πιο ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, θέλουν περισσότερο να αποδείξουν την αξία τους απ’ ότι οι γυναίκες. Δεν το λέω με κακία, τους αγαπάμε τους άνδρες».